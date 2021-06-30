В США опубликовали долгожданный отчет об НЛО. Вот пять главных выводов

Случаи появления НЛО признают необъяснимым явлением и угрозой национальной безопасности

В конце минувшей недели разведка США представила ​​​​доклад для Конгресса о необъяснимых воздушных явлениях, которые наблюдались в Америке в последние десятилетия. В документе собрано все, что власти страны знают и чего не знают о вторжении неизвестных летающих аппаратов на американскую территорию. Требование подготовить этот отчет появилось еще при администрации президента Дональда Трампа, а новое руководство Белого дома поддержало его публикацию. Мы ознакомились с этим документом и кратко пересказываем, что нового американские власти узнали об НЛО.

Правительство США признало существование НЛО

Всего в период с 2004 по 2021 год власти зафиксировали 144 неопознанных воздушных явления (НВЯ). 80 из них - с помощью приборов и датчиков. В 11 случаях американские военные пилоты сообщали, что были близки к столкновению со странными летательными аппаратами.

Все эти эпизоды эксперты попытались разделить на несколько категорий: воздушная фауна, например птицы или метеорологические шары, природные атмосферные явления, правительственные или промышленные программы США, системы иностранных противников и "другое".

"Мы абсолютно уверены, что то, что мы видим, - это не просто сбои датчиков. Это объекты, которые физически существуют", - приводит CNN слова своего собеседника в американском правительстве.

Никаких признаков космических пришельцев

Эксперты не берутся утверждать, что неизвестные летающие объекты имеют внеземное происхождение, но и не могут однозначно это опровергнуть. Равно как и версии того, что обнаруженные ими аппараты на самом деле могут быть разработками иностранных государств, в частности России или Китая.

"Из 144 сообщений, с которыми мы имеем дело, у нас нет четких свидетельств того, что этим явлениям есть какое-то внеземное объяснение, но мы пойдем туда, куда нас приведут факты", - цитирует агентство Reuters слова американского чиновника высокого ранга.

С однозначной уверенностью эксперты смогли объяснить только один эпизод - летающий объект, который оказался воздушным шаром.

НЛО представляют угрозу для нацбезопасности

Особенно, если речь идет о безопасности полетов, ведь в условиях активности НЛО власти не могут контролировать небо. Это может привести к столкновениям или другим несчастным случаям.

"Проблемы безопасности в первую очередь касаются пилотов, которые работают в перегруженном воздушном пространстве. НЛО также представляют собой вызов национальной безопасности, если речь идет о разведывательных аппаратах противников или их прорывных технологиях", - говорится в документе.

Помимо прочего, правительство встревожил тот факт, что НЛО часто замечают вблизи военных полигонов, где испытывают новое оружие и технику. Чаще всего их встречают военные пилоты.

Властям необходимо больше информации

Для точного понимания природы необъяснимых летающих явлений экспертам придется проделать дополнительную работу. Все это потребует еще больших ресурсов и инвестиций.

Пока же эксперты имеют дело с не слишком детальными докладами о встречах с НЛО, из которых сложно сделать однозначные выводы. Некоторые вообще не содержат технических данных, которые могли бы изучить инженеры, а составлены исключительно по устным воспоминаниям пилотов.

При этом в 18 инцидентах, описанных в 21 отчете, наблюдатели сообщили о необычных моделях движения и технических свойствах неизвестных аппаратов.

"Некоторые НЛО оставались неподвижными в условиях сильного ветра, другие вообще двигались против его направления, резко маневрировали или ускорялись без каких-либо видимых двигателей. В редких случаях системы военных самолетов фиксировали радиочастотную энергию, связанную с воздушными явлениями", - говорится в отчете.

К появлениям НЛО будут относиться серьезней

Долгое время сообщения об активности НЛО, в том числе со стороны американских военных, оставались второстепенным вопросом. Однако после внимания в Белом доме, обсуждений в Пентагоне и давления со стороны некоторых членов Конгресса военные будут более детально и оперативно расследовать любые новые случаи неопознанных воздушных явлений.

"В течение многих лет мужчины и женщины, которым мы доверяем защиту нашей страны, сообщали, что встречают воздушные объекты с экстраординарными возможностями, и в течение многих лет их опасения часто игнорировали и высмеивали", - заявил заместитель председателя сенатского комитета по разведке, сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио.

Однако в последние годы ситуация с НЛО меняется, о чем косвенно говорит факт появления доклада разведки. К тому же в 2019 году ВМФ США создали формальный способ регистрировать случаи появления НЛО, а в 2020 году его стали использовать и силы ВВС. Экспертная работа по этому направлению продолжится.

Дмитрий Беляев