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Известия.ru

На МАКС-2021 впервые представят новейшие самолеты Ил-112В и Ил-114-300

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Ростех

«Рособоронэкспорт», входящий в состав «Ростеха», продемонстрирует на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) новейшие транспортные самолеты Ил-112В и Ил-114-300. Об этом сообщили во вторник, 29 июня, в пресс-службе компании.

«В 2021 году мы пригласили более 120 делегаций из 65 стран мира и собираемся впервые представить им самолеты Ил-112В, Ил-114-300, вертолеты Ка-32А11М, «Ансат-М», Ми-171А3, а также зенитный ракетный комплекс большой дальности С-350 «Витязь», — приводятся на сайте «АаиаПОРТ» слова генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

Отмечается, что ходе выставки «Рособоронэкспорт» организует демонстрацию сенсорной интерактивной мультимедийной инсталляции «Глобус». В пресс-службе уточнили, что при помощи данной инсталляции можно будет ознакомиться с 38 3D-моделями перспективных образцов продукции военного назначения (ПВН), а также с их тактико-техническими характеристиками. Вместе с тем, в ходе выставки у посетителей будет возможность посмотреть фото- и видеоматериалы.

Кроме того, на МАКС-2021 представят военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 (экспортный вариант вертолета Ми-8МТВ-5).

В марте в «Ростехе» заявляли, что представят на МАКСе широкий спектр разработок, в том числе «принципиально новый» самолет.

В свою очередь, в Минпромторге России в том же месяце рассказали, что намерение принять участие в МАКСе в этом году выразили более 40 стран, в том числе партнеры по Евразийскому экономическому союзу.


В декабре 2020 года стало известно, что международный авиационно-космический салон МАКС, который традиционно проводится в Жуковском, пройдет с 20 по 25 июля 2021 года, несмотря на пандемию COVID-19. Отмечалось, что ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний подтвердили свое участие в МАКСе и зарезервировали площади.

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