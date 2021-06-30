Лукашенко и Патрушев обсудили сотрудничество в области безопасности и ВТС

Николай Патрушев: Сила нашего государства - это прежде всего наши люди.

Минск. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел во вторник встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, обсуждалось сотрудничество в области безопасности и в военно-технической сфере.

Пресс-служба президента Белоруссии сообщает, что "во время встречи Лукашенко предложил рассмотреть не только тематику взаимодействия в области безопасности, но и оборонку, сотрудничество в военно-технической сфере".

"Надо было бы знать более четко, как мы будем сотрудничать по некоторым конкретным направлениям", - отметил он.

Лукашенко отметил, что хотел бы обсудить наедине с Патрушевым вопросы, "которые не подлежат публичной огласке". "Но я хотел бы, чтобы вы о них знали, потому что наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям", - пояснил он.

Патрушев во вторник посещает в Минск, где предстоит его встреча с белорусским коллегой Александром Вольфовичем.