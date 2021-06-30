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Военно-промышленный курьер

Авиапром Украины агонизирует

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Источник изображения: vpk-news.ru

На украинском ГП «Харьковское государственное авиационное производственное предприятие» официально работают 1580 человек, однако более тысячи из них уже давно не появляются на заводе.

О фактическом прекращении работы знаменитого советского предприятия, на котором собиралась самолёты КБ Антонова, рассказал его нынешний генеральный директор Александр Кривоконь в эфире телеканала Simon.

По его словам, самой большой проблемой является фактическое отсутствие специалистов, которые при необходимости смогли бы собирать самолеты.

«Другие руководители, которые говорили, что мы можем что-то строить… Не можем мы ничего строить сегодня. У нас нет сегодня тех людей, того количества и той квалификации людей, которые смогут сегодня строить самолеты», — сказал он.

Также он рассказал, что сегодня на предприятии числится 1580 человек, но реально работает около сотни специалистов.

«Сейчас мы выводим около 400 человек работающих на заводе. Это люди разного возраста. Это обслуживающий персонал, охрана, работники жилищно-коммунальной сферы и около ста производственников, работающих над задачей», — сообщил Александр Кривоконь.

Он разъяснил, что основная часть сотрудников — более тысячи человек давно находятся на простое уже «забыли дорогу» к своему предприятию. Поэтому завод работает чисто формально, официально 4 часа в неделю, не производя основную продукцию.

Окончательно безвыходной ситуацию делает то, что даже из тех квалифицированных сотрудников, которые еще остались на ХГАПП, львиную долю составляют пенсионеры (средний возраст работников 60 лет), им просто нет смысла искать другую работу.

А более молодые, или профессиональные специалисты уже давно нашли себе другие места. Исходя из такой оценки ситуации, Кривоконь сделал вывод о том, что предприятие не в состоянии производить самолеты даже при получении заказов, пишет Eadaily.

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Страны
Украина
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