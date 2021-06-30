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Российская газета

Испытания подлодки "Белгород" встревожили Великобританию

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Источник изображения: Павел Львов/РИА Новости

Испытания новейшей российской подводной лодки "Белгород" встревожили жителей Великобритании. Они делятся своими комментариями после публикации об испытаниях в газете The Telegraph.

Об этом пишет "ИноСМИ". Всего через несколько дней после инцидента в Черном море с участием эсминца Королевского флота Россия провела испытания атомной подводной лодки "Белгород". Об этом сообщала и "РГ".

Длина подлодки - 184,1 метра. Считается, что она станет носителем беспилотных подводных аппаратов "Посейдон". Есть предположения. что она отправится служить на Тихоокеанский флот, но на Западе опасаются, что "Белгород" развернут в Арктике и Северной Атлантике, где в последние годы Москва значительно увеличила активность своего подводного флота.

Читатели активно откликнулись на публикацию в издании. Одни относятся с недоверием и считают, что из-за гигантского размера подлодки ВМС США и Великобритании будут почти все время знать, где находится "Белгород". Другие читатели предупреждают: российская военная доктрина учит понимать и уважать возможности противника. "Будем надеяться, что британские вооруженные силы не сплошь укомплектованы читателями газеты Telegraph, иначе мы можем получить неприятный нежданчик от русских", - пишут в комментариях к статье. Многие комментаторы удивляются собственным политикам, которые убеждают жителей Великобритании, что российский военно-морской флот "разорван в клочья" и смеются над фарсом, устроенным британским флотом в Черном море.

Ранее в интревью Daily Mail доктор Сидхарт Каушал из Королевского института оборонных исследований отметил, что размеры "Белгорода" позволяют ему служить базой для уникального набора небольших подводных судов. По его словам, новая лодка прекрасно подготовлена для проведения тайных операций.


Светлана Цыганкова

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