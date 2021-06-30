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ТАСС

На Камчатке начали строительство центра подготовки водолазов Тихоокеанского флота

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Современное водолазное снаряжение обеспечивает всплытие с глубины 200 метров. Фото с сайта www.mil.ru
Современное водолазное снаряжение обеспечивает всплытие с глубины 200 метров. Фото с сайта www.mil.ru.

Его планируют сдать до конца года

ВИЛЮЧИНСК /Камчатский край/, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к возведению учебно-тренировочного центра для водолазов Тихоокеанского флота. Об этом сообщили журналистам во вторник в российском военном ведомстве.

"Возводимый объект предназначен для обучения водолазов, подразделений, выполняющих задачи по обеспечению безопасности сил флота и важных государственных и военных объектов. Новый учебно-тренировочный комплекс планируется сдать до конца 2021 года", - отметили в министерстве.

Ход строительства нового объекта на Камчатке проинспектировал замминистра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в войска Восточного военного округа.

Как уточнили в Минобороны, в новом центре подготовки будет обустроен 25-метровый бассейн глубиной 5 м. Чаша конструкции будет выполнена из железобетона, а ванна - из нержавеющей стали. Бассейн оборудуют четырьмя специальными водолазными трапами на всю глубину и подводной подсветкой. Также проектом предусмотрены водолазный пост, мастерская водолазного оборудования, помещения для обессоливания, мойки и сушки снаряжения, кабинет врача-спецфизиолога, учебный класс по водолазной подготовке и другие помещения.

Для восстановления физического состояния водолазов в центре будет установлена стационарная барокамера, которая обеспечит проведение декомпрессии и лечебной рекомпрессии.

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