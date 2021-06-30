Третья мировая война из-за Крыма: Украину предупредили об опасности (Главред, Украина)

Бывший генпрокурор Украины, призвавший в 2014 году ввести в Крым танки и развязать вооруженный конфликт, нынче рассуждает о перспективах возвращения полуострова в состав страны. По словам киевского ястреба, это едва ли произойдет — ведь Россия «ради защиты Крыма готова начать Третью мировую войну».

Россия будет бороться за оккупированный Крым любыми возможными

Россия считает захваченный украинский полуостров Крым своей территорией, поэтому не допускает, чтобы в контролируемую ей акваторию без разрешения Москвы заходили военные корабли. Определенные действия Украины в данном участке могут привести к военному конфликту. Россияне готовы защищать аннексированную территорию всеми возможными способами, и способны ради этого начать Третью мировую войну. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

"У нас такая ситуация, что страна-сосед, которая является агрессором, не допускает, чтобы на территорию Крыма без ее разрешения заходили другие корабли. Они считают Крым своей территорией. И я думаю, что если бы мы сделали что-то, что затрагивает ситуацию границ Украины в Крыму, то могла бы развязаться очень опасная военная интрига, которая могла бы перерасти и в военный конфликт", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

По словам политика, Россия решительно демонстрирует, что ради того, чтобы отстоять оккупированный Крым, Москва готова к любым действиям, включая начало Третьей мировой войны. Решить вопросы захваченных Крымского полуострова и отдельных районов Донбасса можно только политико-дипломатическим путем.

"Россияне показывают, что они ради Крыма готовы начать Третью мировую войну. Они готовы, надо это понимать, защищать Крым всеми возможными способами, их ничто не остановит. Решение вопроса Донбасса и Крыма - это [возможно] лишь политико-дипломатическим способом. И я одобряю действия нашего президента и правительства, которые хотят мирным путем решить этот вопрос", - подчеркнул Святослав Пискун.

В Минобороны РФ 24 июня заявили, что российский корабль открыл предупредительный огонь в направлении британского эсминца Defender, который проходил в акватории Черного моря в 12 километрах от оккупированного Крыма. В ведомстве сказали, что бомбардировщик Су-24М осуществил предупредительное бомбометание по курсу следования корабля Великобритании.

В МИД Украины заявили, что данный инцидент свидетельствует о продолжении Москвой политики усиления своего военного влияния в Черном и Азовском морях. Киев и Североатлантический альянс в связи с такими действиями россиян должны усилить взаимодействие в акватории Черного моря.

Официальный Лондон опроверг информацию России о превентивных обстрелах эсминца Defender. Британцы утверждают, что корабль ничего не нарушил и двигался в территориальных водах Украины в соответствии с международным законодательством.

Позже в российском оборонном ведомстве резко назвали британский эсминец "жирной целью для противокорабельных комплексов Черноморского флота" и призвали США и Британию не отправлять свои военные корабли в акваторию Черного моря вблизи захваченного Крыма.

В МИД РФ, в свою очередь, пригрозили "сбросить бомбы" по курсу корабля или по самой цели в том случае, если эсминец Британии появится в Черном море возле оккупированного Крыма.

Андрей Ганжа