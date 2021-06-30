На Восточном начались работы по определению места старта для метановой ракеты "Амур"

Ракета с многоразовой возвращаемой ступенью будет способна выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Рекогносцировочная комиссия начала работу на космодроме Восточный для определения места старта для метановой ракеты "Амур" с многоразовой возвращаемой ступенью. Об этом во вторник сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В районе космодрома Восточный начала работу рекогносцировочная комиссия по определению расположения стартового комплекса для многоразовой ракеты-носителя "Амур СПГ", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.

В феврале генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя "Амур" планируется завершить в третьем квартале 2021 года. В свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в эфире программы "Большой космос" отметил, что эскизное проектирование завершится в сентябре.

"Амур" с многоразовой возвращаемой ступенью будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза против 8,5 тонны у ракет серии "Союз-2".