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ТАСС

На Восточном начались работы по определению места старта для метановой ракеты "Амур"

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Cтроительно-монтажные работы на космодроме Восточный
Cтроительно-монтажные работы на космодроме Восточный.
Источник изображения: Фото: Игорь Агеенко / Коммерсантъ

Ракета с многоразовой возвращаемой ступенью будет способна выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Рекогносцировочная комиссия начала работу на космодроме Восточный для определения места старта для метановой ракеты "Амур" с многоразовой возвращаемой ступенью. Об этом во вторник сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В районе космодрома Восточный начала работу рекогносцировочная комиссия по определению расположения стартового комплекса для многоразовой ракеты-носителя "Амур СПГ", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.

В феврале генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя "Амур" планируется завершить в третьем квартале 2021 года. В свою очередь исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в эфире программы "Большой космос" отметил, что эскизное проектирование завершится в сентябре.

"Амур" с многоразовой возвращаемой ступенью будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза против 8,5 тонны у ракет серии "Союз-2".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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