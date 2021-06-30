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WarSpot

Agni P: новый индийский носитель ядерного оружия

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Источник изображения: warspot.ru

У Индии появился новый носитель ядерных боеголовок. Вчера, 28 июня, пресс-служба Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Минобороны Индии сообщила об успешных испытаниях новой ракеты Agni P.

«DRDO успешно провела лётные испытания баллистической ракеты нового поколения с ядерными возможностями Agni P с острова Абдул-Калам. Различные телеметрические и радиолокационные станции, расположенные вдоль восточного побережья, отслеживали и контролировали ракету. Ракета следовала по заданной траектории, с высокой точностью выполнив все задачи миссии», — сообщили в пресс-службе DRDO.

Пуск ракеты Agni P

Источник изображения: pib.gov.in

В DRDO указывают, что Agni P — новая ракета класса «земля-земля» в семействе Agni. Она имеет дальность «от 1000 до 2000 км» и способна нести как «обычные», так и ядерные боеголовки.

Ранее Минобороны Индии приняло на вооружение ракеты Agni-1 (дальность действия — 700 км), Agni-2 (2000 км), Agni-3 (2500 км), Agni-4 (3500 км) и Agni-5 (5000 км). Эти ракеты позволяют стране поддерживать ядерный паритет с Пакистаном и «общаться на равных» с Китаем. Известно, что в Индии ведётся разработка ракеты Agni-6 с возможностью подводного пуска и дальностью полёта 8000–10 000 км.

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Индия
Китай
Пакистан
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