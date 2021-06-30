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Российские летчики в Киргизии впервые применили новый комплекс "Электронный полигон"

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Авиабаза "Кант" в Киргизии
Авиабаза "Кант" в Киргизии.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Пирогов

ЦАМТО, 29 июня. Летчики объединенной российской военной базы Кант в Киргизии впервые выполнили учебно-боевые задачи с применением нового комплекса "Электронный полигон".

Экипажи штурмовиков Су-25 в ходе учебных вылетов отработали бомбометание и пуски неуправляемых авиационных ракет с использованием технологии "Электронного полигона". Новое оборудование, предназначенное для создания мишенной обстановки и оценки результатов боевого применения, позволило каждому экипажу выполнить около 10 заходов на цель в рамках одно вылета. Летчики отработали комплексное применение авиационных средств поражения по различным типам целей в условиях динамично меняющейся мишенной обстановки, при этом время на выполнение учебно-боевых задач сократилось почти в два раза.

Применение "Электронного полигона" более чем втрое повысит интенсивность полетов с боевым применением без увеличения расхода боеприпасов, обеспечит объективный контроль выполнения полетного задания, а также не даст летному составу возможность привыкнуть к имеющейся на полигоне мишенной обстановке, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Справочно:

Объединенная российская авиабаза Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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