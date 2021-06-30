ОСК стала крупнейшим экспонентом МВМС-2021

ЦАМТО, 29 июня. С 23 по 27 июня делегация ОСК приняла участие в Х Международном военно-морском салоне (МВМС-2021) в Санкт-Петербурге. Корпорация оказалась крупнейшим экспонентом, представившим более 40 образцов боевой техники, и стала лауреатом – за лучшую выставочную экспозицию.

На юбилейном салоне ОСК продемонстрировала наиболее внушительную экспозицию среди всех участников – стенд, на котором были представлены работы предприятий корпорации, занимал площадь 1400 кв. метров. Посетители могли ознакомиться с более чем 40 экспонатами кораблей, судов и морской техники, которые разрабатывают и производят предприятия ОСК. В дополнение к макетам, подводные лодки и надводные корабли можно было увидеть воочию – у причальной стенки Морского вокзала.

Впервые на стенде корпорации появился раздел, представляющий исторические факты и события, связанные с основанием и развитием предприятий ОСК. В исторической зоне демонстрировались модели подводной лодки Шильдера, крейсера "Аврора", крейсера "Свердлов" и землечерпательной машины, а также информационные материалы о ряде проектов и важнейших событиях в деятельности "Пролетарского завода", Адмиралтейских верфей, Северной верфи, Северного ПКБ.

В итоге ОСК была отмечена, как автор лучшей выставочной экспозиции.

За время проведения МВМС-2021 членами делегации ОСК было проведено порядка четырех десятков переговоров с зарубежными официальными делегациями из 12 стран и около 100 встреч с российскими партнерами и контрагентами. Подписаны два договора о сотрудничестве, а также заключено соглашение с Новикомбанком о финансировании "Машпромлизинга" на сумму 2 млрд. руб.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".