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ЦАМТО

ВМС Республики Корея приняли на вооружение ДВКД "Марадо"

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Источник изображения: Фото: Republic of Korea Navy

ЦАМТО, 29 июня. На военно-морской базе "Чинхэ" 28 июня состоялась церемония принятия на вооружение ВМС Республики Корея второго десантно-вертолетного корабля-дока (6112) "Марадо" класса "Докдо".

Как сообщал ЦАМТО, 23 декабря 2014 года Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) заключило с компанией Hanjin Heavy Industries & Construction (HHIC) соглашение стоимостью 417,5 млрд. вон (378 млн. долл.) на строительство нового ДВКД по модифицированному проекту и с учетом опыта эксплуатации состоящего на вооружении ДВКД (6111) "Докдо". Резка стали для строительства корабля началась на предприятии HHIC в Пусане в ноябре 2016 года. Церемония закладки киля ДВКД состоялась 28 апреля 2017 года, спуска на воду – 14 мая 2018 года.

ДВКД предназначен для перевозки войск и грузов, высадки десанта, но может использоваться и в операциях по поддержанию мира, оказанию помощи потерпевшим в стихийных бедствиях, эвакуации соотечественников в случае кризисных ситуаций.

МО Республики Кореи заключило контракт на постройку головного корабля серии (6111) "Докдо" 28 октября 2002 года. Он был принят на вооружение ВМС Республики Корея в июле 2007 года.

Продолжительная служба ДВКД "Докдо" позволила провести анализ опыта его эксплуатации и внести улучшения в конструкцию нового корабля серии. Кроме того, по сравнению с головным кораблем увеличена доля компонентов национального производства.

Новый ДВКД представляет собой корабль длиной 199,4 м, шириной 31 м и водоизмещением 14500 т. Максимальная скорость хода – 23 узла, дальность плавания – 10000 морских миль на скорости 18 узлов, экипаж – 300 человек. Корабль может транспортировать 10 вертолетов UH-60P и MUH-1 Marineon, 6 танков, 7 бронемашин KAAV, два десантных катера на воздушной подушке LCAC, брать на борт до 720 человек десанта. Летная палуба "Марадо" имеет покрытие, позволяющее принимать ПЛА MV-22 "Оспри" КМП США. Летная площадка позволяет одновременно принимать 5 вертолетов. В состав вооружения ДВКД входят два 20-мм ЗАК MK.15 MOD.25 Block-1B "Фаланкс", четырехконтейнерная УВП KVLS, позволяющая выполнять пуск до 16 ЗУР K-SAAM, системы запуска ложных целей K-Dagaie NG.

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