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Военно-промышленный курьер

Новую экипировку военных саперов можно будет увидеть в Улан-Удэ на форуме «Армия-2021»

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Источник изображения: vpk-news.ru

На военно-техническом форуме «Армия-2021», который состоится в августе текущего года на аэродроме «Восточный» в Улан-Удэ, жителям и гостям города покажут новые миноискатели «Коршун» и защитные костюмы «Сокол».

Неконтактные миноискатели ИНВУ «Коршун» во многом уникальны, они позволяют обнаруживать взрывные устройства на дальности до 30 м как в грунте и снегу, так и в различных конструкциях и за преградами. По своим параметрам они значительно превосходят имеющиеся на вооружении миноискатели ИМП-2 и ИМП-С.

Данный прибор способен обнаруживать взрывные устройства, находящиеся за стенами из бетона и кирпича, заборами из колючей проволоки и металлической сетки, под асфальтовым и бетонным покрытием дорог. Темп поиска в 40-50 раз выше темпа поиска металлодетектором.

ОВР-1 «Сокол» защищает от осколков, летящих со скоростью до 550 м/сек., образующихся при срабатывании взрывных устройств во время сопровождения колонн, при проведении спецопераций по зачистке местности.

Бронепластины «Сокола» изготовлены из легкого и высокопрочного полиэтилена. Сапер в этом костюме становится защищенным и от мин, имеющих бесконтактный взрыватель и реагирующих на присутствие рядом металла. Ткань верха выполнена из негорючего материала.

Также в рамках форума зрителям продемонстрируют более 60 единиц вооружения и военной техники сухопутных войск, в том числе 10 новейших образцов, покажут работу расчета беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», также ожидается динамическая демонстрация БТР-80 и бронеавтомобиля «Тайфун» с участием спецподразделений и использованием средств имитации.

На площадке вооружения и военной техники горожане смогут увидеть оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, новейший бронеавтомобиль «Тайфун», станция радиопомех «Ртуть-БМ», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр-М», самоходная артиллерийская установка «Мста-С».

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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-80
Бук-М2
Град РСЗО
Искандер
Мста-С
ОВР-1 Сокол
Орлан-10
Рысь LMV
Т-72
Тигр-М
Торнадо-Г
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Тайфун
Тор ЗРК
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