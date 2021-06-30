Войти
Российская газета

Видео: британский F-35 наблюдал за учениями РФ в Средиземном море

547
0
0

Британский F-35, следящий за учениями РФ в Средиземноморье, сняли на видео.

Минобороны России обнародовало видео совместных учений оперативного соединения ВМФ и авиации ВКС в Средиземноморье. Экипажи кораблей отрабатывали задачи по отражению атак противника с воздуха, а самолеты-носители гиперзвуковых ракет совершили учебные полеты в сопровождении истребителей.

В учениях были задействованы ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", подлодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону", самолеты Ту-142мк, Ил-38, дальние бомбардировщики Ту-22м3 и истребители МиГ-31к.

В какой-то момент в воздухе был замечен истребитель F-35B Королевских ВМС Британии. Он базируется на авианосце Queen Elizabeth, ведущего боевые действия в Сирии.

Эти кадры не оставили без внимания зарубежные СМИ. Портал The Drive полагает, что российские учения в регионе совпали с появлением авианосной группы CSG21 не случайно. И обе стороны будут пристально наблюдать друг за другом.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Сирия
Продукция
F-35
F-35B
HMS Queen Elizabeth
Ил-38
МиГ-31
Ту-142
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1135 Буревестник
1164 Атлант
636.3
Авианосец
Военные учения
ГЗЛА
Похожие новости
29.06.2021
Носители гиперзвукового оружия МиГ-31К выполнили электронные пуски ракет на учениях в Средиземном море - Минобороны РФ
29.06.2021
Российские истребители и бомбардировщики совершили учебные полеты над Средиземным морем
28.06.2021
Включить гиперзвук: у берегов Сирии испытывают новое российское оружие
28.06.2021
Носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К пролетели над Средиземным морем, где находится британский авианосец
28.06.2021
В российских маневрах в Средиземном море участвуют самолеты МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами - материалы учений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 10:55
  • 40
В Турции начнется строительство второго «Босфора»
  • 30.06 10:48
  • 93
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 30.06 09:07
  • 55
Роль флота (и авианосцев) в современной войне и (войнах недалекого будущего) для России
  • 30.06 07:48
  • 333
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.06 07:16
  • 1
Патрушев: Конечная цель внешних сил - поменять строй и власть в Беларуси
  • 30.06 06:50
  • 172
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 30.06 05:15
  • 8
На Украине заявили о превосходстве секретной «Ноты» над российской «Арматой»
  • 30.06 00:22
  • 2
О мобильных ракетных комплексах (МРК) и их роли
  • 29.06 18:00
  • 1
Неуязвимый "Дрозд": как испытывали активную защиту танков в СССР
  • 29.06 17:53
  • 1
Как украинские бронетанковые пираты пытались торговать подделками под Т-90С
  • 29.06 16:43
  • 2214
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.06 09:59
  • 56
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 29.06 06:30
  • 1
Пилот Су-24 рассказал о бомбежке по курсу британского эсминца
  • 29.06 06:24
  • 1
РФ успешно выполнила пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты
  • 29.06 05:48
  • 1
Казахстан закупит у России зенитные ракетные комплексы Тор-М2К