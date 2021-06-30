Национальная разведка США не смогла объяснить случаи встреч НЛО

Разведка США не смогла объяснить 143 из 144 случаев перехвата американскими военными неопознанных летающих объектов. В доклад попали встречи с НЛО, зафиксированные в период с 2004 по 2021 годы.

Вместо термина НЛО разведслужба предпочитает оперировать аббревиатурой UAP - сокращение от "Неопознанных воздушных явлений". При этом дается объяснение лишь одному лишь одному случаю, который в реальности оказался "сдувающимся воздушным шаром".

"В ограниченном числе инцидентов UAP проявлял необычные летные характеристики. Эти наблюдения могут быть результатом ошибок датчиков, подмены или неправильного восприятия наблюдателем и требуют дополнительного тщательного анализа", - говорится в докладе.

Речь идет о летающем мусоре, частных беспилотниках или атмосферных явлениях, включающих кристаллы льда, влагу и тепловые колебания.

В докладе также не упоминается о внеземном происхождении наблюдений, но, как сообщает NBC News, ясно указывается: "Большая часть явлений может быть за пределами существующих средств, которыми правительство располагает для идентификации таких объектов".

Напомним, что несколько лет назад Пентагон рассекретил видеозаписи, снятые летчиками американских ВМС в 2004 и в 2015 годах, на которых были запечатлены таинственные объекты, летящие по небу на высокой скорости. В Министерстве обороны США даже была создана оперативная группа для получения информации о природе и происхождении неопознанных летающих объектов, но о результатах ее работы не сообщается.

Американские спецслужбы и Пентагон намерены разработать новую стратегию "сбора данных для стандартизации представления данных о неопознанных воздушных явлениях".

Николай Грищенко