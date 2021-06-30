В Крыму прошла проверка систем ПВО

В Крыму прошла проверка системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) во вторник, 29 июня.

Экипажи самолетов и вертолетов ЧФ совместно с авиационным соединением Южного военного округа провели тренировку с дивизионами зенитных ракетных систем С-400 и расчетами самоходных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в ходе проведения проверки готовности ПВО Крымского полуострова.

«Экипажи самолетов Су-24, Су-27, Су-30СМ и вертолетов Ми-8 и Ка-27 выступили в качестве контрольных целей для расчетов ПВО и действовали с различных направлений», — сказано в сообщении.

Авиации в ходе проверки предстояло выполнить задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах. Отмечается, что для прикрытия необходимо было использовать рельеф местности, что значительно усложняло задачу ПВО Крыма.

В свою очередь боевые расчеты комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь» обнаружили цели и провели по ним электронные пуски (без фактической стрельбы).

Ранее, 28 июня, в акватории Черного моря начались ежегодные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze – 2021. Их участники отработают боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу.

В Черноморском флоте заявили, что контролируют действия кораблей НАТО и других стран, которые участвуют в военных учениях.