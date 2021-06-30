Американский аналог Су-57 сравнили с истребителем F-35

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II имеет ряд преимуществ перед самолетом четвертого поколения F-15EX Eagle II, который считается аналогом российского Су-57, пишет журнал The National Interest.

Отмечается, что F-15EX Eagle II основан на планере 45-летней давности «со всеми вытекающими отсюда недостатками».

Среди них издание называет отсутствие малозаметности, что делает F-15EX Eagle II уязвимым для систем противовоздушной обороны России и Китая.

Кроме того, в статье указывается, что способность F-15 Eagle переносить до 22 ракет класса «воздух–воздух» не имеет смысла в условиях развитой системы ПВО противника, так как истребитель будет быстро уничтожен ею.

Журнал напомнил, что схожими возможностями обладает и F-35 Lightning II, который может быть вооружен 16 ракетами.

«Параллельное сравнение этих двух самолетов не оставляет места для двусмысленности в отношении того, какой из них является лучшим выбором для противодействия все более изощренным угрозам, создаваемым конкурентами Америки», — говорится в материале.

Ранее, 10 мая, военный эксперт из США Х.И. Саттон опубликовал снимок участвовавшего в параде Победы в Москве Су-57, назвав его красивым убийцей. С мнением эксперта согласились и его подписчики. Они отметили внешнюю привлекательность истребителя и его звучное название.

16 июня стало известно, что в России начнется разработка двухместного истребителя пятого поколения Су-57 в экспортном варианте. Работу проведут Минобороны и конструкторское бюро «Сухой». По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, двухпилотная кабина расширит экспортный спрос на эту модель истребителя.