Войти
Lenta.ru

Опровергнуто существование жизни на Венере

497
0
0
Источник изображения: Фото: Nature Astronomy

Существование живых организмов на Венере невозможно из-за почти полного отсутствия биологически доступной воды и наличия серной кислоты. К такому выводу пришли ученые Университета Квинс в Белфасте, которые измерили активность воды в облаках второй планеты от Солнца и других крупных объектов Солнечной системы. Свои выводы астрономы опубликовали в журнале Nature Astronomy.

Активность воды (Aw) определяется как отношение давления паров воды над данным материалом к давлению паров над чистой водой при одной и той же температуре. Этот показатель является мерой доступности воды для живых организмов, в частности, микроорганизмов. Обычно активность воды используется для оценки устойчивости пищевых продуктов. Например, повышенная «влажность» еды способствует размножению болезнетворных микробов и небольшому сроку хранения. Активность воды также можно использовать как критерий обитаемости окружающей среды.

Ученые воспользовались данными измерений межпланетных зондов и определили активность воды в атмосфере Венеры, где основную часть облаков составляют капли серной кислоты. Оказалось, что она ниже либо равна 0,004; при этом минимальный предел, при котором еще могут существовать известные организмы-экстремофилы, составляет 0,585. Эти данные опровергли существование гипотетических микроорганизмов, на которое якобы указывал аномальный уровень фосфина, выявленный в 2019 году. Тогда группа ученых недосчиталась диоксида серы в атмосфере Венеры, и решила, что характерный для него мощный радиосигнал на частоте 266,94 гигагерца дает фосфин в таком большом количестве, что он мог образоваться, скорее всего, из-за деятельности живых организмов. Эту аномалию другие исследователи позднее признали ошибкой.

Что касается других планет, то образование льда на Марсе требует активности воды менее 0,537, что немного ниже обитаемого диапазона. А облака Юпитера, наоборот, с точки зрения Aw оказались биологически благоприятной средой (>0,585), хотя здесь существование живых организмов может быть ограничено другими факторами, например, химическим составом атмосферы газового гиганта или уровнем ультрафиолетового излучения.

На Земле условия в тропосфере в целом приемлемы для обитания живых организмов, однако над средней частью стратосферы атмосфера становится слишком сухой для активной жизни. Авторы исследования надеются, что их метод определения активности воды также будет применим к планетам за пределами Солнечной системы.


Александр Еникеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Сухой ПАО
Проекты
Марс
Похожие новости
27.06.2016
Годовой отчет ЦНПО "Ленинец" за 2015 год
23.07.2014
«Не очень верю в то, что люди смогут далеко летать в космос»
18.06.2009
Наш - супер
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
24.08.2007
Стадия бизнеса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 10:55
  • 40
В Турции начнется строительство второго «Босфора»
  • 30.06 10:48
  • 93
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 30.06 09:07
  • 55
Роль флота (и авианосцев) в современной войне и (войнах недалекого будущего) для России
  • 30.06 07:48
  • 333
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.06 07:16
  • 1
Патрушев: Конечная цель внешних сил - поменять строй и власть в Беларуси
  • 30.06 06:50
  • 172
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 30.06 05:15
  • 8
На Украине заявили о превосходстве секретной «Ноты» над российской «Арматой»
  • 30.06 00:22
  • 2
О мобильных ракетных комплексах (МРК) и их роли
  • 29.06 18:00
  • 1
Неуязвимый "Дрозд": как испытывали активную защиту танков в СССР
  • 29.06 17:53
  • 1
Как украинские бронетанковые пираты пытались торговать подделками под Т-90С
  • 29.06 16:43
  • 2214
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.06 09:59
  • 56
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 29.06 06:30
  • 1
Пилот Су-24 рассказал о бомбежке по курсу британского эсминца
  • 29.06 06:24
  • 1
РФ успешно выполнила пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты
  • 29.06 05:48
  • 1
Казахстан закупит у России зенитные ракетные комплексы Тор-М2К