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Интерфакс-АВН

Байден заверил Израиль, что США не допустят создание Ираном ядерного оружия

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Джо Байден
Джо Байден.
Источник изображения: Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Он подтвердил приверженность США миру на Ближнем Востоке

Вашингтон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова поддерживать усилия Тель-Авива по обеспечению обороны, а также о том, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы Иран создал собственное ядерное оружие.

"Мы привержены непоколебимой приверженности обеспечению вашей (Израиля - ИФ) самообороны. И сегодня мы будем обсуждать широкий спектр проблем, включая Иран. Могу сказать: при мне Иран не получит ядерное оружие", - сказал Байден на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином в Вашингтоне.

Американский президент отметил, что его команда уже "тесно сотрудничает" с новым правительством Израиля и он "с нетерпением ждет возможности очень скоро принять премьер-министра Беннета в Белом доме".

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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