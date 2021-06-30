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Известия.ru

Связисты ЗВО отработали учебную тревогу в рамках подготовки к ССУ «Запад-2021»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Связисты танкового объединения Западного военного округа (ЗВО) были подняты по учебной тревоге в рамках подготовки к совместному стратегическому российско-белорусскому учению «Запад-2021». Об этом во вторник, 29 июня, сообщила пресс-служба ЗВО.

Как уточняется в сообщении, к военным учениям были привлечены по меньшей мере 600 представителей бригады управления гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО, а также 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Как только бригада получила команду о приведении состава в степень повышенной боевой готовности, группа организованно получила оружие, а техника была снята со временного хранения и введена в строй. После проведения боевой подготовки военная техника направилась в район развертывания узла связи в целях организации защищенных коммуникационных каналов.

В процессе двустороннего военного учения обеспечение связи для всех подразделений как на открытых, так и закрытых каналах, закрепляется за бригадой управления. Охват мощности технических средств состава позволяет поймать собственный сигнал, обогнув весь земной шар.

Все мероприятия боевой готовности состоялись под руководством командира бригады управления гвардейской танковой армии ЗВО полковника Александра Горлова.

18 января стало известно, что совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября. Планируется, что мероприятие состоится под руководством начальников генштабов Вооруженных сил Белоруссии и России.

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