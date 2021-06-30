Чьи на Луне тапки

Когда рассеется туман над отечественной космонавтикой

Тема практического освоения Луны год от года приобретает все более реальные очертания. Причем в информационных сообщениях речь идет не только об ее изучении с помощью автоматических космических станций или путем высадки на ее поверхность пилотируемых экспедиций. Уже вполне серьезно и открытым текстом говорится о необходимости и даже неизбежности постепенного вовлечения лунных ресурсов в хозяйственный оборот в качестве составной части мирового коммерческого рынка.

Практичная Артемида

Следуя тренду на будущее освоение внеземных ресурсов, два года назад США инициировали международную космическую программу под названием Artemis («Артемида»). Артемида – греческая богиня Луны, поэтому название программы недвусмысленно говорит о ее нацеленности в первую очередь на естественный спутник Земли.

«Артемида» является многосторонним международным соглашением между рядом стран и регулирует принципы деятельности по исследованию и использованию Луны и других небесных тел в мирных целях.

В нем сказано, что добыча и использование космических ресурсов осуществляются исключительно в соответствии с Договором по космосу. Стороны, подписавшие документ, подтверждают, что хозяйственная деятельность в своей основе не является национальным присвоением, которое запрещено указанным договором.

Поначалу договоры с США от имени своих стран подписали директора семи национальных космических агентств: Великобритании, Японии, Канады, Италии, Австралии, Люксембурга, ОАЭ. Это произошло 13 октября 2020 года. Позднее к числу стран-участниц добавились еще две страны – Южная Корея и Украина. И вот теперь наступил черед Бразилии, которая также заключила соглашение о сотрудничестве с США в рамках лунной программы «Артемида».

Почему же эта страна, казалось бы, входящая в БРИКС, сделала именно такой выбор? Ответ, что называется, лежит на поверхности. Выбор бразильцев вполне логичен, ибо в настоящий момент другие альтернативы «Артемиды» даже не просматриваются. Космические достижения и триумфы СССР/России остались далеко в прошлом, а впереди у российской космонавтики пока маячит лишь туманное будущее. Предложения по развитию бразильского экваториального космодрома Алкантара наших космических чиновников почему-то не заинтересовали, поэтому Бразилия была вынуждена сделать ставку на сотрудничество с американцами. Что и следовало ожидать.

Как делить Луну

Проблема раздела любого небесного тела упирается в вопрос неполного юридического урегулирования вопроса. Международное законодательство по этой теме либо очень скудное, либо отсутствует вовсе. В юриспруденции же существует общепризнанный принцип: что не запрещено законом, то разрешено. И это аксиома для любого юриста. Поэтому можно сколько угодно возмущаться и махать руками, но что бы там ни говорили, американцы не нарушили ни одного пункта существующих международных соглашений и действовали строго на основе Договора о космосе. Действовали дерзко и местами нагловато, но без нарушений. В общем, предъявить им по большому счету абсолютно нечего.

“Основной акцент делается на Южный полюс Луны, где обнаружены довольно крупные залежи водяного льда. Огромный плюс для будущей базы. Это избавит от необходимости доставлять сюда воду и кислород для дыхания, а также топливо для взлетно-посадочных модулей”

Напомним, что в статье II Договора о космосе, подписанного в 1967 году, сказано: «Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами». Однако в этом договоре отсутствует какая-либо регуляция хозяйственной деятельности одной или группы стран на поверхности небесного тела, в данном случае – на Луне. Поэтому если нельзя присваивать Луну целиком, то никто не запрещает застолбить для себя любой интересующий участок ее поверхности и вести там научные изыскания или хозяйственную деятельность. Взывать же к совести американцев и их партнеров по «Артемиде» по поводу их лунных планов бесполезно и бессмысленно. Можно, конечно, проявить инициативу и вынести на обсуждение ООН некий законопроект по регулированию хозяйственной деятельности вне Земли, но никто не может поручиться, захотят ли его американцы вообще рассматривать.

Если нет законов, то в ход идут понятия. И они здесь, как никогда, просты: кто первым встал, того и тапки. Расшифровываем: кто первым прилунился и вбил колышек, тот и будет в данном конкретном месте вести добычу и переработку ресурсов. Запретить невозможно – международное право об этом молчит. Хотите конкурировать – поторопитесь, иначе будет поздно.

Хочется пожелать России быть более расторопной в плане освоения внеземных объектов, включая Луну. В противном случае получится, как в прошлые века: русские мореплаватели открыли Антарктиду и Гавайские острова – и где сейчас эти земли? Да что там ледовый континент – Аляску с Калифорнией профукали! Если будем так относиться к территориальному вопросу, то и на Луне нам ловить нечего.

Не опоздать бы

Что же остается делать в сложившейся ситуации России? Надо заметить, что вариантов для выбора совсем немного, а реальный пока вообще только один – форсировать освоение Луны, ведь времени на раскачку не остается. Безусловно, лучше это делать вместе с Китаем, деля с ним финансовые затраты и возможные риски.

Стало известно, что наши две страны уже ведут переговоры и официально приглашают принять участие в совместном лунном проекте другие заинтересованные стороны, включая частные компании. Как сообщил недавно руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин, самым крупным партнером, с кем обсуждается возможное сотрудничество по Луне, является ЕКА (Европейское космическое агентство).

Россия и Китай в ходе прошедшей международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге представили «дорожную карту» строительства Международной научной станции на Луне. Ее элементы будут развернуты как на поверхности, так и на орбите Луны. Будущая международная лунная станция предназначена для проведения обширных научно-исследовательских работ. В их числе отработка технологий длительной беспилотной эксплуатации инфраструктуры с возможностями последующего длительного присутствия человека на Луне. По нынешним расчетам строительство лунной станции будет завершено к 2035 году. И сегодня Россия активно работает над созданием нормативно-правовой базы для сотрудничества с китайскими партнерами в космической области.

Стоит еще раз подчеркнуть, что практическое взаимодействие наших двух стран в области космонавтики облегчается тем, что и китайская, и российская техника во многом базируется на надежных и проверенных временем советских технологиях. России они достались как правопреемнику Советского Союза, но они же являются фундаментом и китайской космической программы. В этом кроется секрет столь стремительного развития космонавтики Поднебесной в целом, естественно, умноженный на исключительное упорство и целеустремленность китайских специалистов. В общем, сегодня Китай превратился во вполне достойного партнера в космических делах.

Ваш ход, Россия

И нужно напряженно работать. Составить реальный план и твердо и неотступно следовать ему. Прежде всего требуется выполнить уже намеченные этапы лунной программы. В основном это касается автоматических станций для изучения Луны. Их главная задача – окончательно определить место для будущей базы, в том числе для ее обитаемой части. Именно поэтому основной акцент делается на Южный полюс Луны, где обнаружены довольно крупные залежи водяного льда. Это огромный плюс для будущей базы. В перспективе это избавит от необходимости доставлять сюда воду и кислород для дыхания, а также топливо (водород-кислород) для взлетно-посадочных модулей.

Фото: ria.ru

Фото: ria.ruОднозначно большое значение при освоении лунных ресурсов будет иметь ядерный буксир – транспортный модуль с ядерной установкой мегаваттного класса, получивший недавно название «Зевс». Он позволит сделать рентабельными перелеты между земной и лунной орбитами. Сегодня работы по его созданию продолжаются, и пока Россия по этому направлению заметно опережает конкурентов. Если «Зевс» в начале 2030-х годов на практике подтвердит свои характеристики, то Россия получит громадные возможности как по перемещению полезных нагрузок между орбитами (что в итоге даст колоссальную экономию финансовых средств), так и при полетах в дальний космос.

Все хорошо, но этого, как сказал герой одного известного мультика, маловато будет. Уже сейчас и без промедления следует разворачивать работы по созданию и отработке всех без исключения элементов лунной обитаемой базы. Причем в этом плане никакой Америки открывать не надо. Большой задел по данной теме был сделан еще в 60–70-е годы в КБОМе (Конструкторском бюро общего машиностроения) под руководством генерального конструктора Владимира Бармина. Именно его коллективу было поручено разработать проект долговременного поселения – лунной базы «Звезда». Работа шла по всем направлениям, начиная от архитектуры лунных сооружений и кончая средствами передвижения по лунной поверхности. Был построен полномасштабный макет типового жилого модуля базы, отрабатывались замкнутые безотходные системы жизнеобеспечения с оранжереей, методы защиты от радиации и метеоритов, установки энергоснабжения и получения воды из лунного реголита, а также многое другое. Все это вместе позволяло минимизировать огромные расходы по доставке грузов на Луну.

Нечто подобное следует проделать и сейчас, естественно, на новом научно-техническом уровне. А еще нужно принять важные решения по ряду важных вопросов. В частности, определить, будут модули будущей базы цельнометаллическими или полимерными (трансформируемыми)? Нужен там энергоблок на ядерном топливе или достаточно солнечных батарей с аккумуляторами? Какие растения будут выращиваться в лунной оранжерее, каковы ее размеры и конструкция? Какой станет сверхтяжелая ракета – одноразовой или многоразовой? Эти и еще многие вопросы должны получить свой ответ, воплотившись в итоге в конечные изделия, что будут впоследствии использоваться и работать на Луне.

Без всякого преувеличения можно сказать, что при надлежащей поддержке правительства российскую космонавтику может ожидать очень даже славная перспектива. Мы имеем вполне реальную возможность в плане освоения Луны утереть нос всем своим главным конкурентам. Но тут начинается самое интересное: это произойдет лишь при одном условии – если мы не будем, как говорится в одесском анекдоте, «жалеть заварки». Готов ли Минфин щедро финансировать российскую космическую программу? Если все-таки не готов, то придется нашей стране, образно говоря, топать к Луне босиком, тапок нам не останется.

Владимир Волгин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (887) за 29 июня 2021 года