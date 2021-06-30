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Интерфакс-АВН

Коалиция США подтвердила ракетный удар по своим силам на юго-востоке Сирии

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ВС США в Сирии
ВС США в Сирии.
Источник изображения: twitter

Вашингтон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Военные США в Сирии подверглись ракетному обстрелу, сообщил представитель коалиции США полковник Уэйн Маротто.

"Примерно в 19:44 по местному времени силы США в Сирии были атакованы несколькими ракетами. Пострадавших нет, ущерб оценивается. Мы предоставим дополнительные данные, когда у нас будет больше информации", - написал он в своем твиттере.

Маротто добавил, что силы США в целях самозащиты осуществляли ответный огонь.

"Силы США в Сирии, находясь под атакой многочисленных ракет, действовали в целях самообороны и вели контрбатарейный артиллерийский огонь по позициям запуска ракет", - отметил представитель коалиции.

Ранее сирийское агентство САНА сообщило, что район дислокации американских вооруженных сил близ нефтяного месторождения "Омар" в сирийской провинции Дейр эз-Зор подвергся в понедельник ракетному обстрелу.

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Страны
Сирия
США
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