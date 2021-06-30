Блицкриг с орбиты

США рассматривают вариант покончить с Россией ядерным ударом из космоса

Китай сообщил, что разработал для своей строящейся орбитальной станции специальную руку-манипулятор. Ее официальное предназначение – помощь тайконавтам во время работы в открытом космосе. «Рука» имеет длину 10 метров и для хорошей подвижности оснащена семью суставами-шарнирами. Грузоподъемность манипулятора – 20 тонн. На нем размещены многочисленные датчики и видеокамеры, что позволяет решать различные задачи на орбите. В целях проверки работоспособности прототип руки-манипулятора был установлен на китайский космический аппарат Shi Jian 17 («Шицзянь-17»), который запустили еще в ноябре 2016 года. Официально манипулятор планировалось использовать для сбора космического мусора. И вот теперь подобное устройство должно быть размещено на основном сегменте китайской орбитальной станции.

Похищение спутника

Это сообщение встревожило командующего космическими силами США генерала Джеймса Дикинсона, который заподозрил китайских разработчиков в создании космического оружия. По мнению пентагоновского генерала, рука-манипулятор может быть использована для выведения из строя или даже сброса с орбиты американских космических аппаратов военного назначения, включая спутниковую систему навигации GPS. Прекращение работы американской системы глобального позиционирования будет означать остановку всех международных логистических цепочек. Пентагон полагает, что выход из строя космических аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении, спутников связи и метеоспутников может сделать США беззащитными перед угрозой ядерного удара, многократно затруднит ведение боевых действий и отбросит страну на полвека.

Еще в 1985 году на американском транспортном космическом корабле многоразового использования Challenger была установлена рука-манипулятор. По официальной версии, она предназначалась для вывода в космос спутников, находившихся в грузовом отсеке шаттла, или для захвата космических аппаратов США, которые вышли из строя. С помощью руки-манипулятора их загружали внутрь корабля для ремонта. Иногда спутники доставляли на Землю.

Но уже в те годы многие специалисты говорили, что рука-манипулятор способна наносить механические повреждения космическим аппаратам других стран. Кроме того, она позволяла уводить их с орбиты. Еще одно назначение «руки» – похищение чужих спутников. В частности, такая попытка была предпринята в 1985 году. Challenger имел грузовой отсек, в который могла поместиться временно вышедшая из строя советская орбитальная станция «Салют-7». Грузоподъемность специально облегченного американского корабля составляла 24 тонны, что позволяло украсть советскую станцию и привезти ее в США. В экипаж шаттла даже включили французских космонавтов Патрика Бодри и Жан-Лу Кретьена. Оба в СССР прошли курс подготовки для полета на станцию «Салют-7».

“Грузоподъемность специально облегченного американского корабля составляла 24 тонны, что позволяло украсть советскую станцию и привезти ее в США. В экипаж шаттла даже включили французских космонавтов Бодри и Кретьена, которые в СССР прошли курс подготовки для полета на станцию «Салют-7»”

Пытаясь обосновать готовящуюся акцию, Вашингтон придумал для американских СМИ легенду, будто бы советская орбитальная станция в любой момент может упасть на территорию США, а это обязательно приведет к значительным разрушениям и человеческим жертвам. С военной точки зрения советская орбитальная станция являлась ценным объектом, который должен был помочь Пентагону понять устройство и принцип работы орбитальных станций военного назначения типа «Алмаз». К тому времени единственная американская космическая станция Skylab вышла из строя. В США осознавали свое серьезное отставание в этой области.

Чтобы оживить работу станции «Салют-7» и сорвать американскую операцию по возможному ее похищению, состоялся легендарный полет советских космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных на корабле «Союз Т-13», завершившийся успехом.

Так что опасения генерала Дикинсона, возможно, не напрасны. Китай действительно в состоянии повторить то, что планировал сделать Вашингтон еще 36 лет назад по отношению к СССР. И тогда на самом деле Пентагон может остаться без спутников связи и системы глобального позиционирования GPS, космических аппаратов радиотехнической и оптической разведки и многого другого, без чего американская армия из современной быстро превратится в заурядную плохо управляемую вооруженную толпу.

Ну а судьба Challenger сложилась драматично. В 1986 году он взорвался при старте. Погибли семь астронавтов, после чего полеты американских пилотируемых шаттлов прекратились навсегда. В 2002-м программа многоразовых кораблей была возобновлена. Только теперь ей занималось не НАСА, а Пентагон. Был разработан небольшой беспилотный космический корабль многоразового использования. Внешне он напоминает пилотируемый шаттл, но только уменьшенных размеров. Аппарат имеет длину 8,9 метра, высота – 2,9 метра, размах крыльев – 4,5 метра. Максимальный стартовый вес не превышает пяти тонн. Вес полезной нагрузки достигает одной тонны. На шаттле установлены солнечные батареи и литий-ионные аккумуляторы. Запуск многоразового корабля четыре раза осуществлялся с помощью ракеты-носителя Atlas V и один раз с помощью Falcon 9. При запуске космический аппарат устанавливается в головной части вертикально стартующей ракеты-носителя под обтекателем. А вот посадка военного шаттла происходит по-самолетному.

Теплозащитный слой для нового корабля разрабатывали с нуля. Это позволило избежать ситуации, когда часть теплозащитных плиток, используемых на старых пилотируемых шаттлах, отрывалась еще при старте.

Новый многоразовый космический корабль получил название Boeing X-37В. Первый полет военный шаттл совершил в 2010 году. На сегодня программу курируют ВВС США. Согласно официальной версии Boeing X-37В предназначен для отработки технологий многоразовых полетов, а также проведения экспериментов в космосе, когда полученные результаты необходимо вернуть на Землю. Но о реальном назначении космического аппарата можно только догадываться. Boeing X-37В может менять высоту орбиты в диапазоне от 200 до 750 километров, а также совершать маневры, что позволяет кораблю заниматься инспекцией других спутников. В случае размещения в грузовом отсеке космолета электромагнитного или кинетического оружия шаттл сможет выводить из строя спутники противника.

Надо сказать, что полеты шаттла проходят с завидной регулярностью. Если в 2010-м американский космолет провел в космосе 224 дня, то пятая миссия корабля продолжалась 780 дней. В настоящее время проходит шестой по счету полет. В общей сложности космолеты имеют налет 2865 суток.

Нырок в мезосферу

Примерно год назад на шаттле Boeing X-37В был установлен новый модуль, который значительно расширил его возможности. Бывший командующий космическими силами США генерал Джон Раймонд сравнил модернизированный Boeing X-37В с «прицепом позади грузовика, который обеспечивает дополнительную вместимость и возможности для экспериментов». По словам представителя ВВС США Барбары Барретт, один из таких экспериментов заключался в преобразовании солнечной энергии, полученной в космосе, в радиочастотное микроволновое излучение с последующей передачей его на Землю. Во время шестого запуска корабля был выведен на орбиту спутник военного назначения FalconSat-8, предназначенный для испытаний инновационной электромагнитной силовой установки, а также изучения влияния радиации на семена растений. Ранее Boeing X-37В использовался для запуска нескольких микроспутников военного назначения, получивших название CubeSat. Вес подобных спутников не превышает нескольких килограммов, а объем измеряется десятками кубических сантиметров. Они идеально подходят на роль спутников-убийц. Чтобы скрыть реальное назначение CubeSat, американцы большинство своих КА военного назначения регистрируют как спутники связи, навигации, мониторинга за поверхностью Земли, метеоспутники.

В июле 2019 года бывшая министр ВВС США Хизер Уилсон на портале Military заявила, что Boeing X-37B обладает уникальными маневренными характеристиками: «Он может летать по орбите, которая выглядит, как яйцо, и когда траектория орбиты (то есть перигей) находится близко к Земле, иными словами, достаточно близко к земной атмосфере аппарат может совершить маневр и вернуться или в ближний космос, или совершить посадку».

Уилсон также уточнила: «Это означает, что наши противники не знают, что происходит с космическим аппаратом, когда он находится на противоположной стороне Земли от наших противников, и какой маневр Х-37В будет следующим. И мы знаем, что это сводит неприятелей Америки с ума. И я очень рада этому обстоятельству». Уилсон дала понять, что аппарат способен совершить так называемый нырок до мезосферы и затем вернуться в космос.

Еще в советских СМИ широко обсуждалась тема о способности пилотируемых американских шаттлов первого поколения совершать подобные нырки. В то время специалисты пришли к выводу, что энергетики многоразовых транспортных кораблей не хватит для совершения подобного маневра. Хотя нечто похожее один из американских шаттлов все-таки сделал. С 12 по 18 января 1986 года состоялся полет орбитального корабля Columbia STS-61-C. Трасса челнока располагалась южнее Москвы почти на 2500 километров. Во время полета изучались поведение теплозащитного слоя орбитального корабля в плотных слоях атмосферы и работа капиллярной системы охлаждения. Об этом свидетельствует эмблема миссии STS-61-С, на которой шаттл изображен в момент вхождения в атмосферу Земли. Сделанные перед полетом доработки позволили кораблю Columbia STS-61-С провести одно экспериментальное снижение до мезосферы.

Похоже, что мечта покончить с Россией одним быстрым ядерным ударом из космоса не оставляет умы пентагоновских генералов и сейчас. 21 мая 2021 года генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что американский космолет Boeing X-37B способен нести на борту ядерные бомбы. По его словам, в США уже построено шесть беспилотных многоразовых кораблей подобного типа. В настоящее время ведется строительство еще двух. По оценкам специалистов концерна, первый шаттл из-за меньших размеров грузового отсека способен нести три ядерные боеголовки. Другие пять космолетов имеют увеличенный грузовой отсек, что позволяет каждому из них брать на борт, повторим, шесть ядерных боеголовок. Если эту информацию сопоставить со словами бывшего министра ВВС США Хизер Уилсон, то получается весьма неприглядная картина.

Есть большая вероятность того, что американский космолет Boeing X-37B может выйти в заданный район космического пространства, затем совершить нырок до мезосферы и сбросить ядерные боеголовки на заранее выбранные объекты на территории России. Подлетное время для такой атаки оказывается крайне мало и составляет несколько минут. Но самое главное – предотвратить внезапное нападение в этом случае будет практически невозможно даже самыми современными системами противоракетной обороны.

В настоящее время разрабатывается новая версия космического аппарата под названием Boeing X-37С. Модернизированный космолет сможет перевозить до шести астронавтов в герметичном отсеке, который предполагается установить в предназначенном для грузов внутреннем пространстве корабля. Очень похоже, что американцы планируют реализовать идею о космическом десанте советского конструктора ракетно-космической техники академика Виктора Челомея.

В поисках ответа

Для недопущения внезапного ядерного удара по территории России с помощью шаттла Boeing X-37В нам, вероятно, придется разместить в космосе спутники-инспектора, которые будут присматривать за аппаратом – носителем ядерного оружия. В случае угрозы ядерной атаки они должны воспрепятствовать этому.

Есть еще один способ остановить стремление Пентагона держать на мушке прицела территорию России – это разработка и принятие на вооружение более высокоскоростных и высокоточных противоракет, способных эффективно поражать цели в ближнем космосе. Необходимо активнее создавать оружие на новых физических принципах – плазменное и лазерное. Последнее в России уже принято на вооружение и требуется активизация работы по повышению его мощности.

Юрий Кнутов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (887) за 29 июня 2021 года