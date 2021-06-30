Греческий бог на русской службе

Подводному дрону «Посейдон» нужен безопасный выход в мировой океан

По сообщениям СМИ, первыми носителями подводных дронов «Посейдон» должны стать достраивающиеся на плаву атомные субмарины «Белгород» и «Хабаровск».

АПЛ «Белгород» заложена 24 июля 1992 года в Северодвинске по проекту 949А «Антей» и должна была нести 24 ракеты «Гранит». Строительство вели не спеша, по ходу меняя проект. Сколько денег ушло на сию работу, государственная тайна. Но вот в 2012 году объявлено, что «Белгород» будет достраиваться по новому проекту 09852. Позже выяснилось, что лодка должна стать носителем шести дронов 2М39 «Посейдон». Длина подводного корабля увеличилась со 154 до 165 метров. Атомоход спущен на воду 23 апреля 2019 года. По плану ходовые испытания должны начаться летом 2021-го.

АПЛ «Хабаровск» заложена 19 июля 2014 года по проекту 09851, а позже достраивалась по проекту 09853. По данным СМИ, «Хабаровск» должен иметь шесть ПУ 2П39 для дронов 9М39 «Посейдон». По заявлению российских СМИ, место базирования АПЛ «Хабаровск» определено на Камчатке в «Вилючинске», где находится 25-я дивизия подводных лодок Тихоокеанского флота.

Труден путь до Типпери

В перспективе предусмотрено строительство шести подводных носителей «Посейдонов», по три на Северном и Тихоокеанском флотах, то есть всего на вооружении должно быть 32 боеготовых изделия – по 16 на каждый флот. Отсюда следует, что АПЛ с комплексом «Посейдон» предполагается распределить так же, как раскассированы лодки с МБР. Однако субмарины – носители МБР и несущие дроны «Посейдон» существенно различаются. Межконтинентальные ракеты можно запустить из-под воды на боевом патрулировании, в надводном положении, хоть прямо у причала базы. А вот пуск «Посейдона» должен производиться только в местах, откуда дрон может выйти в Мировой океан.

“Преимущество лодок, базирующихся на Дальнем Востоке, в том, что выйдя из Вилючинска и пройдя 500 километров вдоль побережья Камчатки, они могут оказаться в сравнительно безопасном районе – Охотском море”

Покидая базу на Кольском полуострове, наша АПЛ сразу попадает в зону слежения американских и британских подводных «лодок-убийц» – специально построенных для охоты за субмаринами-ракетоносцами. Такой киллер будет преследовать лодку даже под ледяным покровом. Для защиты от них уже около 30 лет российский ракетоносец охраняет атомная торпедная лодка сопровождения.

Но предположим, в Арктике сумели выпустить «Посейдон». Как ему добраться до берегов США? Самый оптимальный путь – через узкую часть Атлантики – 960 километров между Исландией и Норвегией или через 360-километровый Датский пролив между Исландией и Гренландией. Расстояния впечатляют, но с начала 50-х годов США и НАТО создали в этих районах несколько противолодочных барьеров. Оба пути контролируют десятки противолодочных кораблей и субмарин, а также сотни самолетов, базирующихся в Гренландии, Исландии, Норвегии и Англии.

Проход «Посейдона» через воды Берингова пролива куда менее удобен. Наибольшая ширина его – 86 километров, наименьшая глубина на фарватере – 36 метров, причем половину пути контролируют американцы.

Наконец, остается Северо-Западный проход вокруг берегов Канады. Дрон «Посейдон» легко пройдет под вековыми льдами. Однако и под ними без проблем можно установить гидроакустические станции и минные заграждения, включая мины со спецзарядами. Кроме того, вход и выход из Северо-Западного прохода контролируют ВМС США и Канады.

Дальний Восток – дело тонкое

Ситуация на Дальнем Востоке существенно отличается от положения в Арктике. Небольшой экскурс в историю: первые семь дизельных ракетных подлодок – носителей баллистических ракет Р-13 вошли в состав ТОФ к 1962 году.

Первоначально субмарины проекта 629 входили в состав 123-й бригады подводных лодок в 40-й дивизии ПЛ, базировавшейся в бухте Улисс. Однако в июне 1960 года 123-я бригаду переподчинили 10-й дивизии подводных лодок и перебазировали в бухту Крашенинникова.

Моряки ТОФ именовали бухту «дальним пирсом», а языкастые американские адмиралы – «осиным гнездом». С 1994 года поселок на берегу бухты Крашенинникова получил статус города и название Вилючинск.

Итак, с июня 1960-го бухта Крашенинникова стала главной базой подводных ракетоносцев на Тихом океане. Дизельные в основном несли боевую службу в Японском море. При патрулировании в тамошних водах в зоне поражения Р-21 оказывалась вся Япония, а также часть КНР, включавшая Пекин и Шанхай.

Иногда лодки проекта 629 отправляли к Гавайям, а то и далее. Качественный скачок в боевой мощи ракетоносных подводных лодок Тихоокеанского флота произошел после ввода в строй АПЛ проекта 667А «Навага».

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С 1979 года стали поступать АПЛ проекта 667ВДР «Кальмар». Их водоизмещение составляло 10 600–13 050 тонн, скорость хода – 15–24 узла. Лодки были вооружены комплексом Д-9Р с 16 пусковыми установками ракет Р-29П. В модификации Р-29П – три блока по 0,2 мегатонны при дальности 650 километров. В модификации Р-29РЛ – моноблочная головная часть, дальность выстрела – около девяти тысяч километров. В версии Р-29РК – семь блоков мощностью по 100 килотонн и с дальностью выстрела около 6500 километров. КВО составляет около 900 метров.

Все прибывшие лодки проекта 667БДР были включены в состав 25-й дивизии 2-й флотилии и базировались в бухте Крашенинникова. После принятия на вооружение ракет Р-29 районом патрулирования ПЛ ТОФ становится Аляскинский залив и даже зона Берингова пролива. Ну а лодки со старыми ракетами несли боевую службу в Японском море.

Теоретически наши ПЛ с Р-29 могли нанести удары по США из большей части акватории Тихого океана. Так, к примеру, в ноябре 1984-го – январе 1985-го К-433 восемьдесят суток несла боевую службу в районе Галапагосских островов (в 920 километрах от побережья Эквадора) в 14 тысячах миль от бухты Крашенинникова.

Узко раскинулось море

АПЛ, выходя из Вилючинска, сразу попадает под слежку американских «лодок-убийц» и противолодочных самолетов. Замечу, что в дополнение к существующим штатовским авиабазам на Аляске, Алеутских островах и в Японии Пентагон сейчас в экстренном порядке сооружает ультрасовременную авиабазу на маленьком острове Шемья Алеутской гряды.

В 1943 году американцы соорудили на Шемья взлетно-посадочную полосу длиной три километра. Год спустя ее закрыли, однако аэродром эпизодически функционировал. И вот сейчас на Шемья, расположенном в 1049 километрах от Вилючинска, создается авиабаза, где будут нести службу ударные и противолодочные самолеты.

Преимущество лодок, базирующихся на Дальнем Востоке, в том, что выйдя из Вилючинска и пройдя 500 километров вдоль побережья Камчатки, они могут оказаться в сравнительно безопасном районе – акватории Охотского моря.

В 80-х годах наши адмиралы даже придумали новый термин «Защищенный район боевых действий» (ЗРБД). Якобы наши торпедные лодки, надводные корабли и самолеты создадут ЗРБД, где могут свободно патрулировать наши субмарины. А где это реально возможно сделать? После 1991 года соотношение сил в надводных кораблях, ПЛ и самолетах между РФ и США и НАТО так изменилось, что создать ЗРБД в открытом море фактически невозможно.

Оптимальным районом боевого патрулирования наших ракетоносцев может служить Охотское море площадью 1 603 000 квадратных километров. Средняя глубина его – 821 метр, а наибольшая – 3916 метров. С октября по май северная часть акватории покрыта льдом, а юго-восточная практически никогда не замерзает.

Как же сделать Охотское море большим ЗБРД? Рассмотрим два пролива, отделяющие Кунашир от Хоккайдо. Пролив Измены длиной около 24, а шириной около 20 километров, большая часть которых приходится на российские территориальные воды (японские терводы составляют 3 мили). Максимальная глубина пролива – 22 метра. Пролив достаточно сложен для навигации: лимитирующая глубина фарватера составляет всего семь метров, при этом очертания его постоянно меняются. Риторический вопрос: может ли тут пройти АПЛ водоизмещением шесть тысяч тонн?

Куда более подходит для судоходства пролив Лаперуза длиной 94, шириной в узкой части 43 километра, средняя глубина – от 20 до 40 метров, максимальная – 118 метров. Зимой пролив покрывается льдом. В проливе японские терводы составляют около трех миль (5,5 км). СМИ Японии утверждают, что правительство сузило свои территориальные воды, дабы корабли США с ядерным оружием на борту формально не нарушали безъядерного статуса Японии.

Любопытно, что почти в центре пролива Лаперуза в 14 километрах к юго-востоку от мыса Крильон, самой южной точки Сахалина, находится Камень Опасности. Это лишенная растительности группа камней скал 150 и шириной около 50 метров. Препятствие сильно осложняет движение судов в проливе Лаперуза. На ней имеются автоматический маяк и туманный колокол. С сентября 1945 года Камень Опасности принадлежит России.

Вспомним, что в 1941 году Япония установила уведомительный порядок прохода через пролив Лаперуза. Заявки на проход подавались не позднее чем за пять дней.

Как видим, проходить проливами Измены и Лаперуза американским кораблям довольно сложно. И раньше они почти всегда использовали для вторжения в Охотское море Курильские проливы.

Боевые службы ракетоносных АПЛ в Охотском море начались уже во второй половине 70-х годов. Так, АПЛ К-417 в конце 1977-го несла БС в «удаленном районе Охотского моря». Увы, и там была велика опасность появления американских «лодок-убийц». Поэтому К-417 охраняла торпедная К-429 проекта 670.

Советские АПЛ входили в Охотское море через Четвертый Курильский пролив, пролив Крузенштерна и Буссоль. Иногда входили Первым Курильским проливом в надводном положении на высокой скорости.

В Охотском море российские АПЛ регулярно проводили учебные пуски баллистических ракет. Так, 2 сентября 2003 года произвела пуск К-506 «Зеленоград», а 30 сентября 2005-го – К-433 «Георгий Победоносец».

К октябрю 2009 года пуски ракет в Охотском море почти одновременно производили две лодки: 6 октября «Георгий Победоносец», а на следующий день «Рязань».

Экипаж АПЛ «Георгий Победоносец» из Охотского моря стрелял почти каждый год: 19 октября 2012-го, 30 ноября 2013-го… Последний пуск произведен 12 октября 2016 года.

Любопытно, что американцы всякий раз были в курсе и заранее направляли в район пуска самолет-разведчик RC-135S, оборудованный специальной аппаратурой для снятия телеметрических данных при пуске баллистических ракет. К сожалению, наши СМИ и государственные структуры не пожелали сообщить народу маршрут оного разведчика. Например, залетал ли он в акваторию Охотского моря, пролетал ли над Курильскими островами и так далее.

Ракетоносцы из Охотского моря вели стрельбы по полигону Чижа на полуострове Канин в Архангельской области. С конца 2016 года сообщения о стрельбах БР по нему исчезли из наших СМИ. Мало того, появились сведения, что финансирование этого полигона было существенно урезано и он практически перестал существовать, а большую часть оборудования растащили местные жители. Нетрудно догадаться, как это отразится на боевой подготовке экипажей субмарин – носителей баллистических ракет.

Замок на морских границах

Надо ли говорить, что АПЛ «Хабаровск» и другие носители «Посейдона» будут лучше всего защищены в Охотском море. При необходимости «Посейдон» может даже лечь на дно на две и более недели или маневрировать в Охотском море, в том числе и подо льдом. А может и сразу выйти в Тихий океан через 26 судоходных и несколько десятков несудоходных проливов Курильской гряды.

В 2013 году международная комиссия по границам континентального шельфа признала, что все Охотское море является экономической зоной России. Фактически эта акватория – наше внутреннее море. В нем нет иностранных портов и вообще побережья других государств, если не считать нескольких десятков километров у берегов острова Хоккайдо.

Понятно, что США плевать хотели на все международные договоры, исторические реалии и здравый смысл. Еще в 1945 году президент Трумэн заявил, что американские самолеты будут летать везде, где хотят, а американские корабли плавать на всей акватории Мирового океана.

Сбить спесь с Белого дома и Пентагона очень легко. Достаточно отправить в патрулирование в 50 километрах вдоль побережья США в районе Нью-Йорка пару старых МРК с шестью ракетами «Москит» на каждом, пару морских буксиров с усиленными корпусами и танкер. Стрелять по МРК американцы не рискнут. Шесть «Москитов» с выключенной системой наведения (стрельба по площадям) с шестью специальными боевыми частями в 20 килотонн могут нанести неприемлемый ущерб США.

Попытка выдворения – толчки бортами крейсеров и эсминцев – тоже не пройдет. Удар носом морского буксира в борт крейсера типа «Тикондерога» отправит его к рыбам. Причем патрулирование наших МРК по указанному маршруту соответствует всем международным законам и ничем не отличается от походов американских кораблей в Балтийском и Черном морях.

Сама матушка-природа дала России возможность и в мирное время легко закрыть незваным гостям вход в Охотское море. Суммарная ширина всех проливов между Курильскими островами – около 500 километров. Почти все они (кроме Кунаширского и Лаперуза) перекрываются терводами России, то есть имеется реальная возможность перекрытия всех проливов от проникновения подводных лодок вероятного противника. Для этого могут быть использованы сетевые заграждения, мины и различные устройства.

Замечу, что препятствовать проходу подводных лодок через широкие, но неглубокие проливы могут даже… рыбаки. С 30-х годов японские рыбаки у берегов Камчатки использовали дрифтерные сети длиной 80–150 километров. Подобными орудиями лова можно перекрыть любой курильский пролив. Огромная атомная субмарина, запутавшаяся в них, будет вынуждена всплыть. А далее весь мир будет потешаться над 7-м флотом США.

Постановка морских мин у своих берегов в мирное время регулярно практиковалась в ХХ и XXI веках и не являлась нарушением ни одного международного договора. Замечу, что шведы в конце ХХ – начале XXI века десятки раз в своих шхерах производили сброс глубинных бомб на «неопознанные» субмарины. Правда, ни одной лодки так и не потопили, но с другой стороны, никто и не упрекал шведов за использование глубинных бомб.

С равным успехом корабли и самолеты ТОФ имеют законное право производить «учебное» бомбометание во всех Курильских проливах, благо, иностранных кораблей там нет уже много десятилетий. Разумеется, речь идет о тех, кто оповещает о своих маршрутах.

В 1960–1989 годах советское руководство постоянно вещало: «Граница на замке». По числу боевых кораблей советский флот сравнялся с американским, и постоянно десятки крейсеров, эсминцев, СКР и ПЛ бороздили просторы Атлантики, Индийского и Тихого океанов. Ну а наши ЛА – ракетоносцы и противолодочные самолеты, созданные на базе Ту-95, регулярно вели поиск американских кораблей и подводных лодок на всей акватории Мирового океана, совершая при необходимости посадки на аэродромы Кубы, Анголы, Эфиопии, Вьетнама и других стран. С 1991 года в районах боевого патрулирования американских субмарин практически нет ни российских кораблей, ни самолетов.

Советские люди, ежедневно смотревшие новости по телевизору и читавшие «Правду», в страшном сне не представляли, какой беспредел США творят на Охотском море.

Так, например, в октябре 1971 года в терводы СССР проникла АПЛ «Хэлибат» с оборудованием для проведения специальных операций. Медленно двигаясь вдоль побережья Камчатки, американцы обследовали знаки на побережье и вот наконец удача – заметили знак о запрещении каких-либо подводных работ в этом месте. С борта субмарины выпустили управляемый подводный робот, с помощью которого удалось разглядеть на дне толстый 13-сантиметровый кабель. Лодка отошла подальше от берега и нависла над кабельной линией – четверо водолазов закрепили аппаратуру съема информации. Получив первые данные перехвата, «Хэлибат» взяла курс на Перл-Харбор.

В следующем, 1972 году ПЛ «Хэлибат» поставила на кабель в Охотском море более совершенную прослушивающую систему, которую в США назвали «кокон». В конце года «Хэлибат» вновь вошла в Охотское море для съема накопленной «коконом» информации.

Лодка «Хэлибат» в 1974 и 1975 годах совершала походы в Охотское море уже со специальными приспособлениями на корпусе типа лыж – скегами, которые позволяли ей мягко ложиться на грунт и не прибегать к помощи якорей.

Затем к операции «Вьюнок» была привлечена АПЛ «Сифулф», совершившая два похода в Охотское море в 1976 и 1977 годах.

В 1976 году американская «Грейбэк» вошла в советские территориальные воды в заливе Простор у берегов Сахалина с целью обнаружения останков советского стратегического бомбардировщика Ту-95, упавшего в море в этом районе. Операция получила кодовое обозначение «Голубое солнце». Лодка выпустила подводных диверсантов, обнаруживших останки Ту-95 на глубине 40 метров. Им удалось доставить на борт «Грейбэка» две водородные бомбы и аппаратуру опознавания «свой – чужой».

В 4 часа 57 минут 24 июня 1970 года в Охотском море на глубине 45 метров произошло столкновение советской АПЛ К-108 проекта 675 с атомоходом ВМС США «Тотог». В результате сильного удара на К-108 сработала аварийная защита реакторов обоих бортов. Лодка потеряла ход и стала быстро проваливаться в глубину с большим дифферентом на нос. Однако энергичными мерами командир корабля капитан 1-го ранга Багдасарян предотвратил катастрофу. К-108 всплыла. У нее был заклинен правый винт, поэтому пришлось вызывать буксиры.

К-108 находилась в ремонте на заводе «Звездочка» в поселке Большой камень с июля 1970-го по февраль 1971-го.

В 1985 году два американских фрегата вошли в Охотское море через залив Фриза, над ними непрерывно барражировали советские истребители МиГ-23 с аэродрома «Буревестник».

В 1986 году в СССР случился разгул перестройки и гласности. В этом году Борис Ельцин был избран кандидатом в члены политбюро, а академику Андрею Сахарову разрешено переехать из Горького в Москву. О ходе перестройки торжественно трубили по всей стране. Однако Горбачев и его коллеги скрыли от народа вторжение в Охотское море американской эскадры.

27 сентября 1986 года в Охотское море вошли линкор «Нью-Джерси» ВВ-62, крейсеры «Винсенс» и «Лонг Бич», эсминец «Меррил». С воздуха их прикрывала авиация авианосцев «Рейнджер» CV-61 и «Констеллейшн» CV-64.

В итоге линкор «Нью-Джерси» с 32 ракетами «Томагавк» на борту подошел на расстояние около 100 километров к Магадану. Над американским соединением летали ракетоносцы Ту-16, а на море его сопровождали один БПК и два МПК. Из Магадана навстречу американской эскадре вышел пограничный СКР «Айсберг». Один из членов команды написал в Интернете, что при выходе из порта матросы запели: «Врагу не сдается наш гордый «Варяг».

Замечу, что вся эта информация почерпнута мной не из наших официальных СМИ или изданий Министерства обороны, а исключительно из американских публикаций.

Нравится кому или нет, но пока на проливах, ведущих в Охотское море, не повешен хороший замок, боевая устойчивость российских АПЛ с баллистическими ракетами и комплексом «Посейдон» на Дальнем Востоке будет весьма относительной.

Александр Широкорад

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (887) за 29 июня 2021 года