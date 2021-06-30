Уничтожение цели гарантировано

ПТРК «Гермес» – оружие нового поколения

По заявлению индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и специальной химии государственной корпорации «Ростех» специалистами тульского АО «Конструкторское бюро приборостроения» создается усовершенствованный вариант перспективного противотанкового ракетного комплекса многоцелевого назначения «Гермес» (проект «Клевок»). Ключевой особенностью новой версии является даже не оснащение комплекса более мощным (не менее чем в 2 раза) и скоростным боеприпасом. Его главное отличие в реализации концепции «выстрелил – забыл». Говоря проще, оператор избавлен от необходимости контролировать попадание ракеты в цель – оно гарантировано.

Любые танки НАТО – как орешки

Очевидно, что появление принципиально нового «Гермеса» существенно усилит эффективность боевых действий Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Возможность мгновенной смены позиции сразу после пуска ракет делает боевой потенциал многоцелевого противотанкового комплекса, эффективно уничтожающего бронированную технику, практически неограниченным. Сейчас противотанковый комплекс «Гермес» проходит программу демонстрационных испытаний на территории полигона Капустин Яр и большинство специалистов, видевших его в деле, позиционируют ПТРК как вид вооружения нового поколения, не имеющего в настоящее время мировых аналогов, способного занять практически пустующую сегодня нишу между оперативно-тактическими комплексами и управляемыми артиллерийскими снарядами.

Первое представление базового варианта перспективного многоцелевого противотанкового комплекса «Гермес» экспертному сообществу состоялось на полях международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020». В этой модификации в качестве боеприпаса используется многоцелевая управляемая ракета, летающая на сверхзвуковых скоростях. Система наведения обеспечивает вывод боеприпаса в район цели, после чего головка самонаведения ракеты доводит ее непосредственно до соприкосновения с целью, то есть до поражения последней. Кроме того, целеуказание может осуществляться посредством лазерной подсветки наземным пунктом или беспилотным летательным аппаратом.

“Ударный потенциал противотанкового ракетного комплекса «Гермес» позволяет гарантированно уничтожать любой из современных западных танков. Показатель эффективности составляет порядка 98–99 процентов”

Представитель АО «Конструкторское бюро приборостроения» на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» сообщил о том, что ударный потенциал комплекса «Гермес» позволяет гарантированно уничтожать любой из современных западных танков. Показатель эффективности составляет порядка 98–99 процентов.

Одним из основополагающих преимуществ ПТРК «Гермес», по мнению подавляющей части российского экспертного сообщества, является так называемая концепция мультиплатформенности или возможности боевого применения комплекса с разнообразных наземных, надводных и воздушных носителей.

Разработчик предлагает несколько вариантов базирования «Гермеса», обеспечивающих эффективное боевое применение комплекса различными видами и родами войск ВС Российской Федерации:

базовая версия «Гермес» – противотанковый ракетный комплекс на базе колесной боевой машины для подразделений Сухопутных войск;

«Гермес-С» – версия, базирующаяся на стационарной пусковой установке и предназначенная для частей береговой обороны;

«Гермес-А» – авиационная версия противотанкового комплекса, рассматриваемая в первую очередь как один из вариантов вооружения штурмовых и ударных вертолетов;

«Гермес-К» или корабельная версия многоцелевого комплекса управляемого вооружения.

Примечательно, что корабельный вариант ПТРК «Гермес» разрабатывается в двух модификациях, предусматривающих использование стартовых ступеней различной мощности. Стандартная компоновка обеспечивает эффективное поражение цели на дальности до 20 километров, стартовые ступени усиленной мощности повышают этот показатель до 100 километров.

В комплект оборудования противотанкового комплекса «Гермес» включены:

стабилизированная оптико-электронная система «день-ночь» с теле- и тепловизионными каналами стандарта MIL STD 1553;

вычислительная система с автоматом сопровождения цели и двухканальным лазерным указателем;

многофункциональный жидкокристаллический дисплей цветного изображения;

пульт управления;

средства отображения и документирования информации.

Система наведения и управления ракетой комбинированная: на маршевом этапе – инерциальная или радиокомандная (при радиокомандном наведении в состав ПТРК включается станция передачи команд и РЛС), на заключительном отрезке траектории – головка самонаведения (ГСН).

Система управления противотанковыми управляемыми ракетами комплексов «Гермес-А» и «Гермес-С» обеспечивает поражение наземных бронированных целей попаданием сверху в центральную часть. Предусмотрена возможность применения внешних целеуказателей, например мобильного выносного комплекса автоматизированного управления огнем «Малахит».

Фото: www.airwar.ru

В качестве носителей перспективного многоцелевого противотанкового ракетного комплекса специалистами тульского АО «Конструкторского бюро приборостроения» рассматривается несколько платформ. Во-первых, вертолет Ка-52А. Он способен нести четыре пусковые установки по две противотанковые управляемые ракеты в каждой. Теоретически это количество может быть увеличено вдвое.

Во-вторых, колесная боевая машина, выполненная на шасси КамАЗ с 24 транспортно-пусковыми контейнерами в двух пакетах. В комплекс оборудования боевой машины включены радиолокационная станция системы наведения противотанкового комплекса и лазерный целеуказатель. Кроме того, в состав ПТРК «Гермес» входит машина управления огнем, оснащенная подъемно-мачтовым устройством, обеспечивающим возможность применения многоканальных, радиолокационных и многоспектральных оптико-электронных средств разведки. Функциональное предназначение этой машины заключается в ведении нескольких видов разведки, оперативном обнаружении, распознавании и распределении целей, а также эффективном целеуказании.

В-третьих, разработчиком готовится проектное решение, предусматривающее использование боевой машины – пусковой установки, не оснащенной средствами целеуказания.

Как уже говорилось выше, максимальная дальность поражения перспективного противотанкового комплекса «Гермес» не превышает ста километров. В пределах этого расстояния ПТРК практически гарантированно поражает танки и бронированную технику противника, фортификационные и инженерные сооружения, малоскоростные воздушные и надводные цели. Противотанковый ракетный комплекс «Гермес» способен наносить удары с закрытых и даже неподготовленных позиций в режиме залпового и одиночного огня.

Из сведений, представленных специалистами государственной корпорации «Ростех», становится ясно, что в ПТРК «Гермес» реализована возможность ведения залпового огня по нескольким (не более шести) пространственно разнесенным целям. Кроме того, предусмотрена автоматическая синхронизация целеуказания по лазерному лучу, что обеспечивает эффективное поражение целей посредством высокоточных боеприпасов. Показатель промаха при этом не превышает полуметра. Выводы, сделанные по результатам проведения полной программы полигонных испытаний ПТРК «Гермес», позволяют утверждать, что применения одной-единственной ракеты достаточно для гарантированного уничтожения любого из стоящих на вооружении западных армий танков.

Боевой запас «Гермеса» размещен в герметичных транспортно-пусковых контейнерах, что позволяет поддерживать боевую и эксплуатационную готовность управляемых противотанковых ракет без проведения регламентного обслуживания.

Открывающиеся перспективы гиперзвука

Уникальность технических и технологических решений, реализованных в процессе разработки перспективного многофункционального противотанкового ракетного комплекса «Гермес», позволила позиционировать их в качестве основы для создания принципиально новой легкой ракеты, способной летать на гиперзвуковых скоростях. Рабочее название данного проекта звучит как «Клевок-Д2». По крайней мере так, изучив техническую документацию изделия, заявили в ноябре прошлого года военные эксперты газеты «Известия». Данную информацию косвенно подтвердили источники, близкие к военно-промышленному комплексу Российской Федерации.

В соответствии с этой информацией новая ракета должна получить прямоточную воздушно-реактивную силовую установку, способную обеспечить разгон до гиперзвуковых скоростей, что, во-первых, существенно увеличит показатель эффективной дальности поражения, а во-вторых, повысит степень неуязвимости боеприпаса от имеющихся на вооружении потенциального противника средств противовоздушной обороны.

Разработчик рассматривает два варианта целеуказания для новой легкой гиперзвуковой ракеты: при помощи беспилотного летательного аппарата и от оператора комплекса разведки, управления и связи «Стрелец».

Предполагается, что пусковые установки, обеспечивающие боевое применение этого боеприпаса, будут настолько компактны, что их можно устанавливать на многоцелевых бронеавтомобилях «Тигр» или «Тайфун». Время разгона ракеты до скорости в несколько тысяч километров в час должно составить не более 40–45 секунд. Разработчик не исключает включение этого боеприпаса и в боекомплект противотанкового комплекса «Гермес».

Что думают военные

По мнению подавляющего большинства российских военных экспертов, перспективный многоцелевой противотанковый ракетный комплекс «Гермес» должен занять в вооружении СВ промежуточное место между оперативно-тактическими комплексами типа «Искандер-М», ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня. Учитывая максимальную дальность поражения «Гермеса», его следует позиционировать в качестве тактического ударного комплекса, способного с высокой степенью точности поражать танки, бронетехнику, артиллерийские установки, командные пункты, то есть большинство объектов, представляющих потенциальную угрозу на традиционном театре военных действий.

Другими словами, по мнению ряда российских аналитиков, «Гермесу» уготована судьба «уникального высокоточного оружия», способного ни много ни мало обезопасить территорию России от внезапного удара. Модернизированный «Гермес», вооруженный более мощной и скоростной ракетой, позволит не просто поражать единственным выстрелом цели любой сложности. Он способен стать прорывным образцом в дальнейшем развитии твердотопливных ракетных боеприпасов увеличенной мощности и систем их наведения.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (887) за 29 июня 2021 года