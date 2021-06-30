Чем несет от «Морского бриза»

НАТО и украинские националисты могут готовить провокацию для развязывания войны

В запланированных с 28 июня по 10 июля 2021 года учениях SeaBreeze 2021, основными организаторами которых являются США и Украина, примут участие 40 кораблей и 30 летательных аппаратов. Основная задача группировки в Черном море – отработка совместимости сил в противодействии общим угрозам, под которыми понимаются прежде всего угрозы со стороны России.

Дестабилизация обстановки

Масштаб учений и их провокационность говорят о том, что НАТО предпринимает еще одну попытку дестабилизировать обстановку в Черном море и в Донбассе. Ведь иначе участие в учениях столь крупного сухопутного сегмента в виде подразделений ВСУ, а также пограничной службы и нацгвардии, в том числе полка «Азов», которые замыкаются на министра МВД Арсена Авакова, не объяснить.

Националистические подразделения в 2014 году после вхождения в состав нацгвардии Украины получили возможность комплектоваться тяжелой техникой, приспособленной для прорыва линий обороны и прикрытия десанта. Десантные операции и противоминные действия определены приоритетными задачами SeaBreeze 2021.

Британские и датские военнослужащие, разместившиеся на полигонах вблизи линии соприкосновения в Донбассе, заняли не самые безопасные позиции с точки зрения ответа на возможные провокации националистов. Похоже, американцев не насторожило, что после ракетного обстрела Ирана и убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Ираке пострадали еще и датчане – ведь это не американцы, отвечать за гибель своих солдат не придется, а значит, и ввязываться в бой тоже. Главное – подставить на предстоящих учениях Украину и вызвать международный резонанс.

Легче всего это сделать с помощью тех же отморозков «Азова», организации, признанной террористической даже американским конгрессом, но при этом имеющей на вооружении танковую роту. Кроме того, в полку националистов имеются десятки бронетранспортеров, включая новейшие KrAZ Spartan канадского производства, выкупленные в ОАЭ.

Диверсанты со свастикой

vpk-news.ru

Но более всего интересно, зачем каратели из «Азова» прошли курс обучения по военной специальности «Боевой пловец». Для этого вида подготовки, предполагающего диверсионную работу в акваториях портов, на Украине функционирует 73-й центр морских спецопераций (ЦМС). Он считается соединением боевых пловцов и дислоцируется в Очакове (Николаевская область), облюбованном американцами и англичанами как наиболее пригодная ВМБ для кораблей НАТО. Этот центр ранее относился к военно-морским силам Украины, но теперь передан в подчинение силам специальных операций ССО ВСУ.

Когда подводное минирование и разминирование, захват судов и береговых сооружений фактически отдаются на откуп мотивированных идеями неонацизма боевикам, становится понятным, какие цели преследует Вашингтон в регионе.

В плавательном бассейне, который едва напоминает Азовское и Черное моря, каратели из «Азова» не столкнулись с российскими десантными катерами, патрулирующими ближнюю морскую зону, и нашими боевыми пловцами, дежурящими в акватории портов и у Крымского моста. Но, видимо, они этого очень хотят, чтобы пройти обкатку в условиях, максимально приближенных к боевым.

С каких пор бойцы «Азова» считают зоной своей ответственности прилегающую к Мариуполю акваторию Азовского моря, тоже не до конца понятно. Но тот факт, что украинское Приазовье граничит с акваториями Ростовской области, Краснодарского края и Республики Крым, не остается без внимания командования Черноморского флота.

Протеже главы МВД Украины Арсена Авакова – командир полка «Азов» является ныне кадровым полковником МВД Украины. На всех украинских ток-шоу этот одиозный деятель утверждает, что Украина готова к силовому решению Донбасского вопроса, после чего может «спокойно заняться Крымом».

То, что основное внимание учений SeaBreeze 2021 сосредоточено на сухопутной составляющей, а именно на десантной операции войск НАТО и ВСУ под прикрытием кораблей и авиации блока, наводит на мысли, что боевым тараном этих операций станут именно националисты. Цели две – их частичная утилизация и «казус белли», который развяжет широкомасштабную войну.

В то время как силы специальных операций альянса и ВСУ будут проводить высадку морских десантов на полигонах в Николаевской и Херсонской областях, националисты вполне могут «заблудиться». К примеру, на катере «Марк-6» или «Кентавр», способных перевозить на борту группу диверсантов, оказаться в территориальных водах России. Где они, конечно же, будут гарантированно уничтожены. Это и спровоцирует начало вооруженного противостояния, чего и добиваются американцы.

Что касается десантирования с самолетов и вертолетов, то нужно отметить: в распоряжении МВД Авакова имеется не менее 20 военно-транспортных самолетов Ан-26 и не менее семи десантно-транспортных вертолетов Ми-8, девять французских многоцелевых вертолетов Eurocopter ES225, способных перемещать 24 парашютиста, и два многоцелевых вертолета «Экюрей», вмещающих шестерых десантников.

Для диверсии хватит и одного «Экюрея». Захватить плацдарм и удержать его шестерка бандеровцев не сможет, а вот устроить в российском тылу, если, конечно, группа долетит и будет сброшена, провокацию, к примеру, в ночное время на объекте стратегической инфраструктуры – это было бы грандиозным воплощением задачи кураторов и послужило отправной точкой бойни в условиях тлеющего конфликта в Донбассе и фактической односторонней отмены Украиной Минских договоренностей.

Если учесть, что одну из десантных операций предполагается провести на полигоне в Херсонской области, в непосредственной близости от Крыма, и принять во внимание факт выдвижения украинских ЗРК «Бук» к границам Крыма, то десант с воздуха собираются прикрывать. В условиях учений SeaBreeze 2021 украинская ПВО должна взаимодействовать с ПВО кораблей НАТО. А украинские вертолеты могут взлетать и садиться на палубы кораблей альянса.

Системы РЭБ сосредоточенной в Черном море военно-морской группировки, разведывательные и ударные беспилотники НАТО, работающие с территории участвующей в учениях Румынии (база имени Михаила Когэлничану и полигон Капу Мидия), по мнению украинской стороны, гарантируют целеуказание и в случае чего прикроют. В Вашингтоне, возможно, так не считают. Но толкнуть в пекло Украину можно лишь, гарантируя ей помощь на словах и демонстрируя полную готовность «вписаться».

Кого готовят на Урзуфе

Пока же под Мариуполем на полигоне Урзуф 60 инструкторов с боевым опытом Афганистана из Великобритании и Дании продолжают обучать украинских военнослужащих 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ снайперской подготовке, минно-взрывному делу и проведению диверсионных акций. За время действия учебно-боевой миссии ORBITAL, продленной до 2023 года, подготовку под руководством британских военных уже прошли 20 тысяч военнослужащих ВСУ.

Однако судя по всему, спецоперации и диверсии все же будут возложены на более надежные с точки зрения Вашингтона националистические формирования. Вот почему в подразделениях ВСУ сейчас на легальной основе функционируют батальоны с именными названиями, такие, к примеру, как батальон «Феникс» – линейное подразделение, входящее в 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду (Николаев). Националисты призваны следить за боевым духом всей бригады и вычислять плохо мотивированных к войне с Россией бойцов.

Для «прорыва» кроме бронетехники националистам приданы и машины разминирования BOZENA-4 и BOZENA-5 словацкого производства. Создание проходов в минных полях – основная задача этой спецтехники. Снайперы, подготовленные на Яворовском полигоне под Львовом, уже переброшены поближе к Донбассу. На их вооружении крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett.

Как видим, под видом морских учений SeaBreeze 2021, самых крупных с 1997 года, спланирована широкомасштабная операция сил спецопераций с привлечением групп десантирования из националистических подразделений. Абсолютная доминанта по силе и ударной мощи сил Черноморского флота в регионе, а также действующая Конвенция Монтре, ограничивающая водоизмещение военных кораблей, проходящих Босфор, водоизмещением 45 тысяч тонн, не позволяют НАТО развернуть в Черном море группировку, сопоставимую с российской. Но это ровным счетом ничего не значит и не может повлиять на ход спецопераций ВСУ.

Ответ России по стремительному перемещению двух украинских армий и трех соединений к предполагаемому театру военных действий изменил тактику НАТО. Основной упор, целью которого является развязывание войны в Донбассе, повторим, делается на провокацию с участием националистов. И к этому необходимо отнестись очень серьезно.

Владимир Ераносян, капитан 1-го ранга запаса

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (887) за 29 июня 2021 года