Вертикалка из Поднебесной

Взлеты и падения китайского авиапрома

Известны успехи китайского авиапрома: создание истребителя пятого поколения «Цзянь-20», палубного истребителя «Цзянь-15», военно-транспортного самолета «Юнь-20», вертолета «Чжи-10» и БЛА «Илун». Вместе с тем китайские специалисты публично признают, что национальным вооруженным силам не хватает одного типа ЛА – самолета вертикального взлета и посадки (СВВП). Изучение открытых источников информации показывает, что поступить на вооружение ВС КНР подобный летательный аппарат реально сможет только после 2025 года.

СМИ США сообщают об активизации работ по разработке летательного аппарата типа СВВП «Цзянь-18» (по классификации НАТО «Красный орел») в КНР. По оценке американских экспертов, радиус боевого применения СВВП – около двух тысяч километров. Предполагается, что он будет оснащен радаром с АФАР, а при постройке самолета используют технологии всемерного снижения заметности самолета «Стелс». Американские обозреватели утверждают, что уровень развития самолета в некоторых областях уже опережает ТТХ отдельных самолетов четвертого поколения. Однако основной проблемой для китайского авиапрома остается оснащение продукции соответствующими двигателями, поскольку современное китайское двигателестроение не может предоставить надежный двигатель национального производства. Предварительно этот вопрос планировали решить путем импорта технологий, но планам не дано было сбыться.

Заимствование у Великобритании

Основу любого авианосца составляет палубная авиация. Поэтому работы по созданию собственного варианта палубного самолета начались в Китае практически одновременно с разработкой проекта первого авианосца. Первоначально рассматривались два варианта – закупка подходящего заданным параметрам самолета за границей и создание собственного палубного истребителя.

Первый интерес Китая к самолетам с вертикальным или укороченным взлетом (STOVL) относится к концу 70-х годов, когда была предпринята неудачная попытка покупки британского палубного самолета типа Harrier. В 1996-м китайцы добились своего – британский коллекционер раритетной авиационной техники обменял списанный Harrier GR3 из своего собрания на советский винтовой истребитель, предоставленный взамен китайской стороной. «Харриер» был тщательно изучен специалистами Пекинского университета аэронавтики и астронавтики (нынешний Бэйхайский университет), которые регулярно выполняли заказные исследования в интересах НОАК.

Украинский опыт для КНР

В конце 90-х одновременно со списанными авианесущими крейсерами Китай закупил в России для детального изучения несколько самолетов СВВП Як-38 и сверхзвуковой палубный истребитель Як-141.

В конце 2003 года КНР приобрела на Украине испытательный самолет Т-10К-7 из установочной партии прототипов палубного истребителя Су-33, выпущенной в 1990 году для заводских испытаний на комплексе НИТКА. По данным из открытых источников, самолет был неисправен и остался на Украине (аэродром Новофедоровка, Крым), остальные истребители перегнаны в Москву.

На Т-10К были установлены переднее горизонтальное оперение (ПГО), усиленное шасси с телескопической передней опорой, посадочный гак и система дозаправки топливом в воздухе с выдвижной штангой. Кроме этого, доработан комплекс БРЭО, установлена новая электродистанционная система управления (ЭДСУ).

Несмотря на неудовлетворительное летное состояние Т-10К, летательный аппарат был экспортирован в КНР в целях изучения технических особенностей палубного варианта Су-27 – конструкции складывающегося крыла, усиленного шасси, тормозного гака, а также радиотехнического оборудования, применяемого для посадок на авианесущий корабль и взлетов с палубы. Вдобавок украинская сторона передала документацию об испытаниях на прочность, которые были выполнены на данном Т-10К в НИИ аэроупругих систем (Феодосия, Крым).

Объективно данный образец не мог стать основой для создания новых технологий, поскольку представлял собой одну из самых ранних моделей в рамках НИОКР при подготовке к производству. В его конструкции имеется значительное количество неточностей, которые были исправлены позже уже на истребителях Су-33.

Заполучив собственный опыт производства истребителей «Цзянь-11» (также на базе российского истребителя Су-27СК), китайские инженеры вполне могут использовать результаты исследований конструктивных особенностей для создания собственного СВВП.

В 2006 году китайские специалисты приобрели на Украине один из двух остававшихся в то время после распада СССР на аэродроме Новофедоровка палубный истребитель Су-25УТГ. Данный летательный аппарат представляет собой учебно-тренировочный самолет, созданный на базе учебно-боевого штурмовика Су-25УБ (УТГ – учебно-тренировочный с гаком). Предназначение самолета – обучение летного состава палубной авиации технике взлета и посадки на наземном комплексе с устройствами укороченного взлета (наклонная рампа-трамплин) и посадки (аэрофинишер). Анализ фотоматериалов показывает, что украинцы продали китайским специалистам полуразобранный самолет без крыльев и хвостового оперения. Второй относительно боеготовый Су-25УТГ украинцы продавать отказались.

Эволюция концепции СВВП в КНР

До последнего времени разработка СВВП не стояла в числе приоритетных задач. Правда, теперь, когда Китай стал обладателем авианосцев «Ляонин» и «Шаньдун», об этом проекте заговорили вновь. По оценке командования ВМС Китая, возможности немногочисленного авиакрыла авианосцев национального производства в случае гипотетического конфликта будут сильно ограничены, так как помимо дальних боевых вылетов, самолеты должны будут выполнять задачи по обеспечению ПВО авианосной ударной группы (АУГ). Несколько истребителей типа СВВП могли бы значительно повысить боевые возможности авианесущих кораблей, не занимая много пространства на верхней палубе и в ангаре.

Китайские военные специалисты считают, что в обозримом будущем нет высокой вероятности того, что Китай примет участие в боевых действиях, удаленных от его побережья. Скорее Пекин будет вовлечен в локальный конфликт с проведением десантных операций непосредственно в своих или близлежащих территориальных водах. А истребитель типа СВВП лучше всего подходит именно для таких видов боевых действий. Даже плохо оборудованная взлетно-посадочная полоса пригодится для приема подобных самолетов. Истребители укороченного взлета и вертикальной посадки смогли бы хорошо проявить себя на прифронтовых аэродромах и там, где после авиаудара обычный самолет не взлетит.

Военные обозреватели КНР подчеркивают, что такие самолеты можно будет разместить не только на авианосцах, но и на авианесущих универсальных десантных кораблях (УДК) проекта 075 водоизмещением около 40 тысяч тонн, сопоставимых по тактико-техническим характеристикам с американскими аналогами. Всего на новом универсальном десантном корабле, в том числе в ангаре, на непродолжительный срок может быть размещено до 28 вертолетов различного типа. В зависимости от состава базируемой авиагруппы он будет способен решать различные задачи. В частности, при высадке десанта на необорудованное побережье предусматривается использовать шесть транспортных вертолетов «Чжи-8», а также десять ударных «Чжи-9» или «Чжи-10», для поиска уничтожения подводных лодок противника – десять вертолетов Ка-28 и 12 «Чжи-9».

Это позволит создать эшелонированную противолодочную оборону корабельной группы на удалении 80 миль. При осуществлении поисково-спасательных операций планируется размещать авиагруппу в составе 16 специально оборудованных вертолетов «Чжи-8» (для эвакуации раненых на ДК или госпитальное судно) и двух «Чжи-9» (для поиска и спасения личного состава на воде). Отсутствие в Китае СВВП «Цзянь-18» существенно снижает способности десантных сил по самостоятельному проведению крупных десантных операций, в первую очередь из-за недостаточных возможностей по авиационной поддержке войск на берегу. Для решения этой проблемы не исключается вариант совместного применения УДК со строящимися авианосцами (не менее 6 единиц к 2030 году).

Первые успехи

В феврале 2021 года прошло успешное летное испытание палубного самолета ДРЛО KJ-600. Китайские военные эксперты отмечают, что состоящие на вооружении китайского флота авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун», оснащенные для взлета авиации трамплинами, не смогут обеспечить базирование нового «летающего радара». В качестве примера приводятся американские самолеты схожего типа E-2 «Хокай», включенные в состав авиакрыла атомных авианосцев класса «Нимиц». Их старт с палубы корабля возможен только с помощью катапульты. Палуба авианосца слишком коротка, чтобы такой тяжелый самолет мог взлететь лишь с помощью трамплина и тяги собственных двигателей.

Анализ китайских военно-технических изданий показывает, что в Китае активно ведутся НИОКР по созданию палубного преобразуемого самолета (конвертоплана), значительно превосходящего современные вертолеты по скорости и дальности полета при сопоставимой массе полезной нагрузки. В соответствии с требованиями командования ВМС НОАК по основным показателям он не должен уступать американскому военно-транспортному самолету (BTC) MV-22 «Оспрей». Необходимо отметить, что разрабатывается несколько вариантов возможного оснащения китайского конвертоплана: в качестве самолета радиоэлектронной борьбы, дальнего радиолокационного обнаружения, противолодочного, поисково-спасательного, военно-транспортного самолета. Вместе с тем, учитывая отсутствие у Китая практических наработок в данной области, появление боевого образца в ближайшие 10 лет маловероятно.

Таким образом, для разработки СВВП китайской военной промышленности предстоит преодолеть множество технологических и технических трудностей, но эксперты выражают уверенность, что такая задача ей по силам, поскольку принципы этой технологии давно известны (им уже более 40 лет). Первые результаты разработок СВВП «Цзянь-18» китайского производства могут быть продемонстрированы на одном из китайских военных парадов, приуроченных ко Дню образования КНР. Однако отсутствие в КНР научно-технического задела и школы авиастроения отодвигает данный момент.

Роман Кошкин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (887) за 29 июня 2021 года