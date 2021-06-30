The Telegraph (Великобритания): Британские читатели поражены испытаниями подлодки «Белгород»

Россия успешно испытывает новейшую подлодку «Белгород», способную уничтожать крупные морские цели и целые города таинственными ядерными супер-торпедами «Посейдон». Британские читатели пытаются смеяться, но некоторые остро пишут: «Осторожнее смейтесь над русскими, а то можете словить “нежданчик”!», «А Владимир “Острое копье” будет покруче Бориса “Бабской юбки”!».

Всего через несколько дней после напряженного противостояния с Великобританией в Черном море с участием эсминца Королевского флота, Россия впервые провела в открытых водах испытания гигантской новой атомной подводной лодки.

По сообщениям российских государственных СМИ, подлодка "Белгород" (длина 184,1 метра), которая считается самой большой подводной лодкой, созданной в мире за последние 30 лет, прошла в минувшие выходные ходовые испытания в Белом море.

После ввода в строй это подводный корабль будет способен наносить ядерные удары шестью межконтинентальными ядерными торпедами "Посейдон" с атомными двигателями.

Он также будет служить базой для небольших глубоководных подводных лодок с роботизированными манипуляторами, которые могут приводить в негодность или даже перерезать жизненно важные кабели, проложенные на морском дне.

Ранее в этом году Королевский военно-морской флот объявил, что развернет специальный "корабль-шпион" для того, чтобы помешать подобным подводным лодкам проводить диверсии против британских электронных сетей с помощью такой тактики.

Субмарина "Белгород", точные тактико-технические данные которой неизвестны, в настоящее время проходит заводские испытания и должна быть передана российским вооруженным силам до конца 2021 года.

Она предназначается для службы на Тихоокеанском флоте страны, сообщили государственным СМИ источники, близкие к Минобороны.

Но на Западе есть опасения, что она будет развернута в Арктике и Северной Атлантике, где Москва значительно увеличила активность своего подводного флота в последние годы.

В прошлом месяце министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил газете Telegraph, что Москва является для Великобритании "угрозой номер один" и российские боевые корабли регулярно заходят в британские воды.

С 2013 года российские военно-морские суда обнаруживались Великобританией в своих водах более 150 раз.

Комментарии читателей The Telegraph

Simon Coulter

Это та самая подводная лодка, которую русские то строили, то бросали строить из-за финансовых проблем на протяжении последних 30 лет?!

Martin Woodville

Удивительно, что может себе позволить страна со слабой экономикой, не имеющая эффективной системы социального обеспечения, и в которой большинство населения живет в бедности. И при этом думает только о том, какие большие у нее подводные лодки!

Matthew WH

Ёрничайте дальше. А тем временем наш Ла-Манш продолжает наводняться черными мигрантами!

Tony Herber

Точно! Так кто же наш "главный противник" - Россия или 400 000 африканских и азиатских иммигрантов?

GEORGE KOULERIS

Да, и среди этих 400 000 истово верующих иммигрантов (вы сами можете проставить религию для каждого) даже чисто статистически будут десятки подрывников-камикадзэ и размахивающих ножами фанатиков, которые неожиданно разочаруются в загнивающем Западе, потому что он обманул их ожидания.

Anthony Brad

Зачем мы, британцы, провоцируем русских? И оставляем свой Ла-Манш открытым для диких орд пришельцев?

Steve Turner

Такой огромный размер субмарины означает одно: ВМС США и Великобритании будут почти все время знать, где она находится. Как только она будет замедляться или совершать маневр для запуска своих роботизированных мини-подлодок, она сразу же будет легко обнаруживаться.

Duncan McDougal

Межконтинентальные торпеды? На самом деле? Что-то не верится. Торпеды с дальностью действия в несколько тысяч миль?

Telegraph, скажите вашему корреспонденту в Москве, пусть садится за статьи ДО ТОГО, как выпьет водки!

Guy Thornton

Ребята, нужно читать книжки! "Посейдон" - это не баллистическая ракета. Это подводный аппарат с ядерным движителем и боеголовкой в 100 мегатонн (Нагасаки Х 5000). Он движется глубоко под водой со скоростью 120 километров в час и трудно обнаружим. Принцип ее действия: она взрывается у побережья страны-цели и создает гигантские цунами, которые будут затапливать целые города и страны, обращая земли, на которых они стояли, в бесплодные пустыни! Как вам это?

Mrs E A L Rigby

Наши политики не устают убеждать нас в том, что русский военно-морской флот "разорван в клочья".

А как вам тот жалкий фарс, который устроил британский флот в Черном море на прошлой неделе?!

Mrs E A L Rigby

А здорово русские придумали ассиметричный ход для разрушения всего нашего Интернета и электронных сетей!

Martin Ridley

Интересно, кто за это платит? Китай?

Philip Livingstone

Зачем Китай? Платят русские нефть и газ!

Richard Everson

А неплохая у русских инвестиция! Нам нужно учиться у них. Британия много выиграла бы, если бы не потратила сумасшедшие деньги на наш авианосец, а укрепила бы военную инфраструктуру (например, наши базы на Кипре), создала бы новые современные самолеты и те же подлодки.

David E Wallis

Последнее, что нам следует делать, так это способствовать сближению России и Китая! А мы только этим и занимаемся!

Peter Findlay

А Владимир "Острое копье" будет намного круче нашего женоподобного Бориса "Бабской юбки"!!!

Stuart Shackleton

Как и все, что строят русские и китайцы: такое большое и массивное.

А не случится так, что через несколько недель мы будем читать о том, что "Белгород" выведен из состава русского флота, потому что в его корпусе обнаружились трещины… или что-то подобное?

Brian Basford

Западу пора проснуться и осознать реальную опасность, которую Путин представляет для мира во всем мире. Он считает, что его и Россию сейчас уже невозможно остановить, особенно после его безоговорочной аннексии Крыма. НАТО очень слаба в результате уничтожения Трампом поддержки США в Европе. В США теперь правит дряхлый старый идиот, который не может отличить своего зада от своего локтя, поэтому Путин не испытывает никакого страха перед лицом беззубого сопротивления Запада.

Эта подводная лодка сама по себе является всего лишь символом, но коллективная мощь тех вооруженных сил, которые находятся у Путина под рукой, представляют реальную угрозу. Его единственная слабость - финансы…………… сможет ли Россия поддерживать свою военную мощь с ее относительно слабой экономикой?

Tim Jeffery

Не хотел бы я быть членом команды на этом свинцовом надутом шаре!

James Denning

Да вы не смейтесь, а лучше хорошенько погуглите. И тогда узнаете, что "Посейдон" действительно существует. Это крупнокалиберная торпеда (за неимением лучшего термина) с ядерным вооружением и ядерным двигателем, которая может преодолевать бесконечно огромные расстояния автономно на большой глубине. Она предназначена для поражения крупных прибрежных или морских целей. Это то, что известно о "Посейдоне" широкой публике, и если торпеда действительно работает, то это огромный шаг вперед. Межконтинентальной ее называют с точки зрения дальности действия.

Julie Arnison

Эх, жалко, что эту субмарину не назвали "Красный октябрь"! Тогда бы она со старым добрым Шоном Коннери (упокой Господи его душу) в качестве капитана стала бы ареной драмы, в которой он пытается убежать на Запад и утянуть с собой подлодку!

john Charles

Чудесные русские и их красивая огромная страна… Если бы только они могли так же сконцентрироваться на улучшении своей жизни, как на совершенствовании своего оружия!

I his torian

Ну вот, мы и дошли до ручки… До сравнений типа "мой субмарин больше, чем твой"!

Дальше представляем себе Бориса Джонсона, скачущего с голым торсом на белом жеребце и обрызгивающего святой водой маленький "субмарин" Макрона.

Борис, по-моему, уже готов доказать, что его "дредноут" больше! Ха-ха!

Neil Russell

Тем, кто постоянно нападает на Россию и считает русских производящими некачественные корабли и боевые системы, следует напомнить: Наполеон тоже недооценивал Россию, и Гитлер тоже. Россия опередила США в космосе в 1957 году и снова в 1961 году, и в течение десяти лет была единственной державой, которая возила американцев в космос. Их ракетная система AS400 AA является лучшей, и они впереди всех в мире в области гиперзвуковых ракет.

Вместо того, чтобы постоянно изображать Россию врагом, возможно, пришло время наладить с ней взаимосвязи, прежде чем они наладят их с Китаем.

Heike Muuga

Подводная лодка "Белгород" имеет две основные задачи: а) нести мощнейшие ядерные торпеды "Посейдон" (аж 6 штук) и б) транспортировать мини-подводные лодки или спецтехнику. Таким образом, это не ПЛАРБ (подводный атомный крейсер стратегического назначения, вооруженный -баллистическими ракетами), и не стоит ее с ними сравнивать. Мы не знаем характеристик скрытности "Белгорода", поэтому люди, комментирующие ее размеры и обнаруживаемость, конечно, делают предположения, которые могут быть неточными.

Российская военная доктрина учит понимать и уважать возможности противника. Будем надеяться, что британские вооруженные силы не сплошь укомплектованы читателями газеты Telegraph, иначе мы можем получить неприятный "нежданчик" от русских!

Тео Мерц (Theo Merz)