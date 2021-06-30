«Сухой» климат Камчатки: на полуострове разместят маневренные Су-35

Су-35 летят на Камчатку. Принято принципиальное решение разместить на полуострове новейшие российские многоцелевые сверхманевренные истребители. Их задачей станет защита и патрулирование северо-востока страны, включая Берингов пролив и заполярные области. Машины присоединятся к уже базирующимся на Камчатке перехватчикам МиГ-31. Су-35 — самый современный из серийных отечественных боевых самолетов. Он способен не только вести воздушный бой, но и с высокой точностью поражать наземные и морские цели. Эксперты отмечают, что усиление прикрытия Камчатки связано с поступлением туда новейших атомных подводных лодок, а также с защитой Северного морского пути (СМП) и подступов к нему.

Су-35 летят на Камчатку. Принято принципиальное решение разместить на полуострове новейшие российские многоцелевые сверхманевренные истребители. Их задачей станет защита и патрулирование северо-востока страны, включая Берингов пролив и заполярные области. Машины присоединятся к уже базирующимся на Камчатке перехватчикам МиГ-31. Су-35 — самый современный из серийных отечественных боевых самолетов. Он способен не только вести воздушный бой, но и с высокой точностью поражать наземные и морские цели. Эксперты отмечают, что усиление прикрытия Камчатки связано с поступлением туда новейших атомных подводных лодок, а также с защитой Северного морского пути (СМП) и подступов к нему.

Стратегический регион

Принято решение разместить на постоянной основе на Камчатке группу истребителей Су-35 из состава дальневосточных полков Воздушно-космических сил, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Самолеты будут базироваться в Елизово постоянно по принципу ротации и не войдут в состав морской авиации.

Ранее «Известия» сообщали, что авиабазу Елизово ожидает серьезное обновление. Там построят бетонные укрытия для новых боевых самолетов и модернизируют системы связи и навигации. Работы этой весной уже начались.

Су-35 ранее бывали на Камчатке, но не задерживались надолго. Так, в 2017 году во время учений Дальней авиации пара этих истребителей перелетела с аэродрома в Хабаровском крае в Елизово. Оттуда они выполнили несколько полетов на сопровождение бомбардировщиков в окрестностях полуострова и над Беринговым морем.

— Камчатка — это регион базирования стратегических ядерных сил флота, поэтому там необходимо усиление присутствия авиации, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Кашин. — Сейчас происходит укрепление данного района, наращивается соединение атомных подводных лодок, дополнительно туда отправят новейшие субмарины «Борей-А» и «Ясень-М». Переброски Су-35 для учений на полуостров начались несколько лет назад, в 2015 году.

Су-35 будут обеспечивать ПВО не только Камчатского полуострова, считает эксперт. Они смогут частично закрывать и какие-то сопредельные регионы, что важно с экономической точки зрения. Естественно, всё это связано также с защитой СМП и подступов к нему.

Камчатское гнездо

Аэродром Елизово под Петропавловском-Камчатским — главная и крупнейшая военная авиабаза на северо-востоке нашей страны. Там размещён 317-й смешанный авиационный полк морской авиации Тихоокеанского флота. В его составе истребители-перехватчики МиГ-31, противолодочные Ил-38Н, транспортные Ан-12 и Ан-26. Вертолётные эскадрильи оснащены Ми-8АМТШ, а также поисково-спасательными и противолодочными машинами Ка-27 и Ка-29.

Есть в части и эскадрилья беспилотников: шесть дронов большой продолжительности полёта «Форпост» и лёгкие разведывательные «Орлан-10».

Несколько истребителей-перехватчиков МиГ-31 с Камчатки на принципах ротации с конца прошлого года дежурят на чукотском аэродроме Анадырь. Оттуда они контролируют воздушное пространство над Беринговым проливом и арктическими территориями северо-востока страны.

С прибытием на полуостров Су-35 там появятся дополнительные воздушные силы, способные действовать над северной частью Тихого океана и над восточной частью СМП, отметил Василий Кашин.

Сейчас в северной части Тихого океана происходит наращивание и американской группировки войск. В частности, из опубликованных новых арктических стратегий армии и ВВС США следует, что будет происходить значительное усиление американских подразделений на Аляске и расширится ротация сил из других частей страны, заключил эксперт.

«Супер Сухой»

От всех современных отечественных боевых машин Су-35 отличает мощнейший радар Н035 «Ирбис» с фазированной антенной решеткой. Истребитель противника он может заметить с расстояния в 400 км. Самолет-«невидимку» или крылатую ракету — почти со 100 км.

— Су-35 — самолет четвертого поколения, всепогодный, с новой авионикой, с хорошим прицельным комплексом, отличными скоростными и высотным характеристиками, может дозаправляться в воздухе, поэтому дальность его применения не очень ограничена, — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО Валерий Горбенко.

«Тридцать пятый» использует серьезные ракеты типа «воздух-воздух» и «воздух-земля». Самолет может немного и уступает в чем-то Су-57, но тот уже считается пятым поколением. В этом регионе России аэродромная сеть не очень развита, а дальние перехваты подходят как раз для таких типов самолетов, поэтому и было принято решение базировать Су-35 для прикрытия наших северных и северо-восточных границ, отметил эксперт.

В Сирии Су-35 испытывали с боевой нагрузкой до 8 т неуправляемых бомб. Из высокоточного оружия он был замечен с корректируемыми бомбами КАБ-500Кр, управляемыми ракетами Х-29ТД и даже противокорабельными Х-35У, специально доработанными для ударов по наземным целям.

Первый опытный Су-35С поднялся в воздух в 2008-м. Уже на следующий год, еще до того как были завершены госиспытания, Минобороны подписало контракт на закупку партии из 48 истребителей для российских ВВС — этого хватило для вооружения двух авиаполков. Договор на вторую партию из 50 машин для оборонного ведомства заключили в 2015-м. С 2016 года новейшие истребители постоянно присутствуют в Сирии.

Боевая обкатка «тридцать пятых» в Сирии позволила заинтересовать ими иностранных заказчиков. В 2019-м завершилась поставка 24 Су-35 для ВВС Китая. С прошлого года самолёты отправляются ещё и в Египет. Сообщалось, что вместе с авиационными боеприпасами три десятка истребителей обошлись этой стране приблизительно в $2 млрд. Контракты на закупку прорабатывались также с Алжиром и Индонезией.

Антон Лавров Анна Черепанова