Путин утвердил повышение возраста приобретения охотничьего оружия до 21 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года. Также документ вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 28 июня.

Согласно документу, покупать охотничье, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны можно будет начиная с 21 года. При этом положение не касается граждан, прошедших или проходящих на момент приобретения военную службу, являющихся служащими государственных военизированных организаций и имеющих воинские или другие спецзвания или классные чины юстиции.

Также закон позволяет приобретать охотничье оружие с 18 лет представителям коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни или занимающихся связанной с охотой деятельностью. Этот же пункт касается работников юрлиц с особыми уставными задачами. Спортивное оружие также доступно гражданам, достигшим 18-летнего возраста.

Кроме того, закон уточняет, что в лицензии на оружие может быть отказано лицам, у которых есть снятая или погашенная судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, умышленное преступление средней тяжести, которое было совершено с использованием оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, а также лицам с судимостью за незаконный оборот оружия и ряду других категорий граждан.

Новые меры по ужесточению требований для покупки и оборота оружия начали разрабатываться после трагедии в казанской школе. 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании гимназии № 175. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети. По последним данным, пострадали 36 человек, в том числе 30 несовершеннолетних.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Галявиев арестован до 11 июля 2021 года, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).