Казахстан закупит у России зенитные ракетные комплексы Тор-М2К

Казахстан закупит современные зенитные ракетные комплексы ближнего действия «Тор-М2К». Об этом в понедельник, 28 июня, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

«В ближайшей перспективе планируется поставка современных зенитных ракетных комплексов «Тор-М2К». «Тор-М2К» способен обнаруживать и гарантированно поражать не только самолеты и вертолеты любого типа, но и беспилотные летательные аппараты, высокоточное оружие, включая противорадиолокационные и крылатые ракеты, управляемые авиационные бомбы», — говорится в сообщении пресс-службы минобороны Казахстана.

Отмечается, что в настоящее время министерство индустрии и инфраструктурного развития заключает договоры с поставщиком.

26 мая президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Казахстаном о военном сотрудничестве. Согласно документу, оно будет осуществляться по широкому спектру вопросов, в том числе в области военного образования и подготовки кадров, поставки вооружения и техники, а также участия в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск.

В январе глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что дружба России и Казахстана является прочной основой для успешного взаимодействия двух стран по всему спектру отношений.

ЗРК семейства «Тор» — тактический комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной обороны войск и объектов на уровне дивизионного звена в районах их сосредоточения, во время ведения боевых действий и на марше, защиты стратегических объектов и элементов современного высокоточного оружия.