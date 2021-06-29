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Интерфакс-АВН

Российские военные отслеживают действия иностранных военных кораблей в Черном море на учении Sea Breeze

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении "Си бриз - 2021", которое стартовало 28 июня 2021 г. в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении центра.

2 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил: "Министерство обороны Российской Федерации будет внимательно отслеживать ход проведения украинско-американского учения Sea Breeze с привлечением стран НАТО и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации".

Конашенков тогда сказал, что учение Sea Breeze по факту не будет морским и выходит далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря.

В акватории Черного моря в понедельник стартовали крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze 2021.

В них задействуют 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

26 июня в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

В Черном море с 14 июня также находятся британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

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