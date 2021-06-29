Грузин в Афганистане больше нет

Военнослужащие 32-го батальона Сил обороны Грузии завершили свою миссию в Афганистане, последнее воинское подразделение вернулось на родину, сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.

«32-й батальон находился под командованием США в Исламской Республике Афганистан в рамках Миссии решительной поддержки под эгидой НАТО в течение шести месяцев, и его основная задача заключалась в защите базы», — говорится в сообщении.

Грузинские военнослужащие присоединились к Международным силам содействия безопасности (ISAF) под руководством НАТО в Исламской Республике Афганистан в августе 2004 года. Грузия была крупнейшим донором среди стран, не входящих в альянс, по количеству военнослужащих на миссию на душу населения.

С 2004 года более 20 000 грузинских военнослужащих приняли участие в международных миссиях в Афганистане в рамках 107 ротаций на различных уровнях.

Потери грузинской стороны в миссии составили 32 человека.