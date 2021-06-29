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ТАСС

Военный суд в Москве арестовал трех офицеров авиации ФСБ за мошенничество

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ФСБ
ФСБ.
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС, архив

Юрию Кравченко, Артему Сохину и Сергею Романову предъявлено обвинение

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Трое офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ арестованы судом по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в 235-м Гарнизонном военном суде, который вынес эту меру пресечения.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юрию Кравченко, Артему Сохину и Сергею Романову на срок два месяца", - сказали в суде, не уточнив иных данных в отношении арестованных. Однако источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что Кравченко занимает должность начальника 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ, Сохин является его заместителем, а Романов - одним из офицеров этого подразделения. "Всем троим военнослужащим авиации ФСБ предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)", - отметил собеседник агентства.

Как отмечается в публикации газеты "Коммерсантъ", сотрудники управления авиации ФСБ проходят по делу, связанному с хищением 63 499 600 рублей. Речь идет о контрактах, которые заключались в 2017-2019 годах между УА ФСБ и компанией ООО "АсСтрой". Она занимается поставкой различной техники и оборудования воинским частям, в частности расположенным в Ставрополе подразделениям погранвойск.

По данным издания, компания "АсСтрой" должна была по контракту в рамках гособоронзаказа поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов, используемых для нужд авиации ФСБ, однако эти обязательства не были выполнены. По делу проходят предприниматель Вазген Бабаханян и трое офицеров, которые, по версии следствия, причастны к этому мошенничеству. Как отмечается в статье "Коммерсанта", обвиняемые не признают вину и утверждают, что все обязательства по госконтракту были исполнены в срок.

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Страны
Россия
Проекты
Гособоронзаказ
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