PARS IV: «автобус» для турецкого спецназа

Уже в этом году турецкий спецназ получит новые бронетранспортёры. Компания FNSS показала процесс испытаний нового специализированного бронетранспортёра PARS IV с усиленной защитой от мин и СВУ.

Бронетранспортёр PARS IV для спецназа существенно отличается от Pars İzci, презентованного ранее в этой году. Хотя обе машины спроектированы на единой базе, PARS IV оснащён дополнительным бронированием, защищающим экипаж от мин. Для противодействия СВУ на бронетранспортёре установлено специальное оборудование для глушения радиосигнала. Кроме того, PARS IV несёт сразу два дистанционно управляемых боевых модуля.

Испытания PARS IV