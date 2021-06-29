Войти
WarSpot

PARS IV: «автобус» для турецкого спецназа

234
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Уже в этом году турецкий спецназ получит новые бронетранспортёры. Компания FNSS показала процесс испытаний нового специализированного бронетранспортёра PARS IV с усиленной защитой от мин и СВУ.

Бронетранспортёр PARS IV для спецназа существенно отличается от Pars İzci, презентованного ранее в этой году. Хотя обе машины спроектированы на единой базе, PARS IV оснащён дополнительным бронированием, защищающим экипаж от мин. Для противодействия СВУ на бронетранспортёре установлено специальное оборудование для глушения радиосигнала. Кроме того, PARS IV несёт сразу два дистанционно управляемых боевых модуля.

Испытания PARS IV

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Nurol
Похожие новости
02.05.2019
В Турции продолжаются испытания ЗРК малой и средней дальности HISAR
06.12.2016
Потеснит ли китайский VT-5 российские танки на рынке вооружений?
25.04.2016
Doosan совместно с AVP предлагает в Малазии БТР Black Fox 6Х6
25.05.2015
Турецкая зенитная ракетная система Hisar
16.12.2014
Боевая машина Gempita 8х8 начала поступать в Королевскую армию Малайзии
19.02.2014
Азербайджан заинтересован в приобретении плавающих наступательных мостов турецкого производства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 04:24
  • 85
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 29.06 03:49
  • 41
Роль флота (и авианосцев) в современной войне и (войнах недалекого будущего) для России
  • 29.06 01:58
  • 2
На Украине заявили о превосходстве секретной «Ноты» над российской «Арматой»
  • 28.06 22:37
  • 2
В России назвали главную уязвимость подлодок
  • 28.06 21:06
  • 2
Российским «Калибрам» предрекли проигрыш
  • 28.06 19:56
  • 2
Спутник ВВС США размером с футбольное поле завершил работу
  • 28.06 19:30
  • 27
В Турции начнется строительство второго «Босфора»
  • 28.06 18:46
  • 54
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 28.06 17:38
  • 4
Раскрыты подробности «удара» Су-24М по британскому Defender в Черном море
  • 28.06 17:25
  • 165
Есть ли будущее у танков?
  • 28.06 13:46
  • 10
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 28.06 12:03
  • 37
Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации
  • 28.06 08:40
  • 29
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 28.06 05:27
  • 171
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 28.06 00:56
  • 67
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше