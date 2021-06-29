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Японцы разработали многоцелевой вертолет

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Японцы разработали многоцелевой вертолет
Японцы разработали многоцелевой вертолет.
Источник изображения: nplus1.ru

Агентство по закупкам, технологии и материально-техническому обеспечению японского Министерства обороны завершило разработку многоцелевого вертолета UH-2 на замену устаревшим UH-1J. Как сообщает Janes, теперь его передадут наземным силам обороны Японии для эксплуатации.

Сейчас на вооружении армии Японии стоит 127 однодвигательных вертолетов UH-1J. Они все представляют собой версию UH-1H американской компании Bell Helicopters, произведенную по лицензии компания Fuji Heavy Industries, сегодня известной как корпорация Subaru. Японский вариант отличается от оригинала более мощным двигателем, системой гашения вибрацией, инфракрасными системами самозащиты и оборудованием ночного видения. UH-1J рассчитан на 14 бойцов или грузы массой до 1,7 тонны. Он может летать на расстояние до 500 километров на скорости до 217 километров в час.

Минобороны Японии утвердило программу разработки нового многоцелевого вертолета в 2015 году. Сначала она назвалась UH-X. Японским военным потребовался вертолет, пригодный к полетам на малых и сверхмалых высотах в условиях высокой температуры воздуха на замену UH-1J.

Создать замену UH-1J взялись Subaru и Bell Helicopter. Они разработали военный вариант Bell 412EPX длиной в 13 метров и шириной в три метра. Новый вертолет может нести полезную нагрузку массой более двух тонн. В отличие от UH-1J, у UH-2 есть два двигателя компании Pratt & Whitney и четырехлопастной воздушный винт. Максимальная скорость вертолета превышает 231 километр в час. Его летные испытания начались в 2018 году.

Разработка UH-2 завершилась 24 июня. Теперь его должны передать наземным силам обороны Японии для эксплуатации. Всего минобороны планирует получить около 150 таких вертолетов в следующие 20. Первые шесть должны быть готовы к 2023 году.

В Японии продолжаются и другие проекты по разработке вертолетов. Ранее мы писали про скоростной винтокрыл, который сможет выполнять полеты на скорости до 500 километров в час. В прошлом году его испытали в аэродинамической трубе.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
Bell-412
UH-1 Iroquois
Компании
Bell Helicopter
Pratt&Whitney
Textron
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