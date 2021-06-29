Эксперт назвал сроки для создания российской приборной базы для сетей 5G.

Развитие в России приборостроительной отрасли для создания сетей 5G потребует минимум десяти лет. Однако первые внедрения отечественных компонентов инфраструктуры могут состояться до 2023 года. Такое мнение высказал руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколковского института науки и технологий Дмитрий Лаконцев на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Его цитаты приводит ТАСС.

Среди элементов, необходимых для развития технологий 5G в стране, эксперт назвал наличие организации-вендора, которая могла бы создать комплексное решение для операторов сетей, а также увеличение числа разработчиков в этой области с нескольких сотен до десятков тысяч, разработку нормативной базы и дополнительных мер господдержки.

Трудностей — огромный вагон. Нельзя сейчас „догнать“ Huawei и сделать дешевле. <...> Чтобы эта отрасль выросла, а я сейчас говорю, в первую очередь, про [российскую] приборостроительную отрасль мобильных сетей, а потом, потихонечку, и [отрасль] электронной компонентной базы для них, нужно усилие нескольких десятков лет. Минимум лет десять надо в это активно вкладываться. Причем, работать должны все — и регуляторы, в том числе государство, и операторы, и разработчики, — сказал Лаконцев.

Он также добавил, что первые внедрения отечественных компонентов инфраструктуры сетей 5G ожидаются в 2023-2025 годах, а, возможно, и раньше.

То, что мы назвали 2023 год и раньше, — внедрения какие-то все равно будут, но они не будут такими массовыми. Дойти до массовости — это десять лет надо, — пояснил он.