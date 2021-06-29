Эксперт назвал сроки для создания российской приборной базы для сетей 5G.

Развитие в России приборостроительной отрасли для создания сетей 5G потребует минимум десяти лет. Однако первые внедрения отечественных компонентов инфраструктуры могут состояться до 2023 года. Такое мнение высказал руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколковского института науки и технологий Дмитрий Лаконцев на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Его цитаты приводит ТАСС.
Среди элементов, необходимых для развития технологий 5G в стране, эксперт назвал наличие организации-вендора, которая могла бы создать комплексное решение для операторов сетей, а также увеличение числа разработчиков в этой области с нескольких сотен до десятков тысяч, разработку нормативной базы и дополнительных мер господдержки.
Он также добавил, что первые внедрения отечественных компонентов инфраструктуры сетей 5G ожидаются в 2023-2025 годах, а, возможно, и раньше.