Геоинформационные сервисы, инструменты экомониторинга и космическая микроэлектроника РКС для Газпрома.

Производственные возможности, передовая микроэлектроника космического назначения, новейшие геоинформационные сервисы и инструменты орбитального экомониторинга представлены заместителю председателя правления ПАО «Газпром» Олегу АКСЮТИНУ и генеральному директору Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию РОГОЗИНУ во время посещения холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в «Роскосмос»). Цифровые продукты на основе навигации, связи, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) уже используются в работе нефтегазовых компаний; технологии конструирования бортовой аппаратуры спутников, возможности РКС по проектированию перспективных космических систем и орбитальных группировок могут быть задействованы в рамках совместных проектов «Газпрома» и «Роскосмоса».

В РКС руководителям госкорпораций представили перспективные технологии конструирования бортовой аппаратуры, инновационные унифицированные компоненты для серийных и будущих космических аппаратов. Унифицированные решения позволяют поставить «на поток» создание надежных бортовых систем, сократить стоимость и значительно ускорить производство спутников, масштабировать бортовую аппаратуру под требуемый тип космического аппарата – от малых коммуникационных спутников до сложных многофункциональных аппаратов. Специалисты РКС также продемонстрировали новейшие образцы интеллектуальной микроэлектроники для космических аппаратов будущего, показали серийные изделия в области high-end электроники, которые создаются на специальной производственно-технологической платформе холдинга.

Современные геоинформационные решения на основе космической съемки, созданные АО «ТЕРРА ТЕХ» (входит в РКС), инструменты экологического мониторинга и оценки промышленного воздействия на окружающую среду, а также технологии создания цифровых двойников на базе геопространственных данных и ведущие цифровые технологии их обработки и визуализации уже применяются в нефтегазовой отрасли. РКС является отечественным лидером по созданию перспективных геопространственных продуктов для различных сфер экономики России и отвечает за повышение качества космических данных – разрабатывает передовую аппаратуру, проектирует орбитальные системы, развивает интеллектуальные сервисы для повышения эффективности космического мониторинга объектов нефтегазового сектора и контроля экологической безопасности.

Знакомство с технологиями РКС состоялось в развитие сотрудничества между «Роскосмосом» и «Газпромом» в рамках взаимодействия госкорпораций при создании в России единой системы геотехнического мониторинга опасных производственных объектов на основе космических аппаратов радиолокационного наблюдения, создаваемых в рамках программ «Роскосмоса». Соответствующее трехстороннее соглашение – в котором также участвует Госкорпорация «Росатом» – было подписано на ПМЭФ-2021.

В феврале 2021 года Набсовет «Роскосмоса» одобрил программу стратегических преобразований предприятий космического приборостроения и решение по формированию профильного холдинга на основе АО «Российские космические системы». Эти решения на уровне национальной экономики определяют будущий облик одной из важнейших составляющих ракетно-космической отрасли России: в состав новой структуры войдут 17 компаний, НИИ, КБ и сборочных производств, нацеленных на обеспечение полной импортонезависимости российской ракетно-космической промышленности в вопросах поставок продукции микрорадиоэлектроники космического назначения и приборостроения.