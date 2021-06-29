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Интерфакс-АВН

"Швабе" выпустит для концерна "Калашников" партию обновлённых коллиматорных прицелов

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Прицелы
Малогабаритные ночные прицелы «Швабе».
Источник изображения: Швабе

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) до конца 2021 года выполнит контракт и обеспечит концерн "Калашников" партией обновлённых коллиматорных прицелов, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Все изделия, согласно техзаданию (ТЗ) заказчика, будут иметь новые технические характеристики", - сказано в сообщении, распространённом в понедельник.

По информации пресс-службы, на сегодняшний момент коллиматорный прицел P1х20-K проходит производственные испытания. Прицел AVIS-К прошёл испытания и приёмку концерна "Калашников". Он, а также кольца 30 мм c тремя вариантами высоты уже запущены в серию.

Сообщается, что по запросу концерна "Калашников" ВОМЗ усовершенствовал данные модели прицелов. Модернизация прицела AVIS-К коснулась всех элементов прибора. В результате прицел получил обновленный дизайн, новую оптику с улучшенной цветопередачей, обновленной прицельной маркой и увеличенным сроком работы от одного элемента питания.

Ещё один прицел ВОМЗ, который войдёт в проект концерна "Калашников", - PV 1-8x25L "Хорт Охотник" с сеткой Mil-Dot - это новый оптический прицел переменной кратности третьего поколения. Он предназначен для охоты и спорта на коротких и средних дистанциях (до 500 м) - загонной охоты, охоты с подхода и стрельбы по малоразмерным объектам. Такой прибор гарантированно выдерживает импульс отдачи винтовочных калибров вплоть до 30-06. Заводские испытания ВОМЗ показали, что этот прицел также выдерживает отдачу популярного калибра 9,6х53 Lancaster, говорится в пресс-релизе.

По словам заместителя генерального директора "Швабе" Сергея Дмитроченко, "торговая марка "Калашников" на прицельной оптике "Швабе" станет дополнительной гарантией высокого качества, проверенного всемирно известным производителем оружия в самых суровых условиях".

Он отметил, что все изделия этой кооперации создаются в тесном контакте с представителями концерна.

"Специально под ТЗ концерна наши вологодские инженеры усилили серийно выпускаемые модели прицелов, а также подобрали линейку аксессуаров в различном исполнении. Старт продаж в специальных бренд-зонах запланирован на четвертый квартал текущего года", - сказал Дмитроченко которого цитирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что применение коллиматорных прицелов ВОМЗ улучшает точность наведения оружия и увеличивает скорость стрельбы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВОМЗ
Концерн Калашников
Швабе ОАО
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