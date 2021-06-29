Зась обсудит с военно-политическим руководством Таджикистана ситуацию на границе с Афганистаном

Таджикистан пока не обращался в ОДКБ в связи с возникшей на приграничной с Афганистаном территории ситуацией. В случае обращения Душанбе будет оказана военная и военно-техническая помощь

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в ближайшие дни отправится в Душанбе, чтобы обсудить ситуацию, складывающуюся на таджикско-афганской границе, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В ближайшие дни в Таджикистан направляется генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Как ожидается, в Душанбе он обсудит ситуацию на таджикско-афганской границе с высшим военно-политическим руководством страны", - сказал Зайнетдинов.

При этом он отметил, что "пока Таджикистан не обращался в ОДКБ в связи с ситуацией, которая возникла на афганской территории вблизи границы республики".

"Таджикская сторона проинформировала сегодня подробно руководство ОДКБ о складывающейся ситуации. Таджикистану со стороны ОДКБ, в случае его обращения, будет оказана вся необходимая помощь, которая будет с его стороны запрошена, предусмотренная Договором о коллективной безопасности и Уставом ОДКБ. Это может быть и политическая, и военная и военно-техническая помощь", - сказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что в настоящее время в ОДКБ идёт подготовка целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганского участка границы.

"Это является одним из приоритетных направлений деятельности таджикской стороны, председательствующей в ОДКБ в 2021 году", - сказал Зайнетдинов.

Накануне пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщил, что еще 17 военнослужащих афганских правительственных сил под натиском боевиков движения "Талибан" (запрещено в России) были вынуждены перейти на территорию Таджикистана.

Сообщалось, что утром 27 июня вооружённая группа боевиков атаковала пограничный пункт ИРА, находящийся в местечке Чукчук уезда Калдор Балхской провинции Афганистана.

"В результате ожесточённого боестолкновения, продолжавшегося до 12:50, 17 военнослужащих правительственных войск ИРА в целях сохранения жизни и личного состава, через 1-й пост погранотряда "Шахритус" были вынуждены отступить на территорию Таджикистана", - говорилось в сообщении.

Отмечалось, что "таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили прорвавшимся через госграницу афганским военным беспрепятственно пройти на свою территорию".

"Обстановка на данном приграничном участке остаётся напряжённой, боевые действия между вооружённой группировкой "Талибан" и правительственными войсками ИРА продолжаются", - сообщал пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.