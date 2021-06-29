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РИА Новости

Путин объявил о скорой постановке на боевое дежурство зенитные системы С-500 "Прометей"

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Испытание баллистической ракеты "Сармат"
Испытание баллистической ракеты "Сармат".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" скоро будут поставлены на боевое дежурство, заявил президент России Владимир Путин.

"Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы "Авангард" и "Кинжал". На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы", - сказал на встрече с выпускниками военных вузов.

Президент добавил, что уже формируется новая госпрограмма вооружения с горизонтом планирования.

"Конечно, служба, она прозаична по большому счету, но с учетом перспективных разработок ведущих научных коллективов, оборонных институтов и КБ формируется уже и новая госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года, и ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны. И конечно, вам придется работать с этой техникой", - сказал президент, обращаясь к выпускникам.

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Авангард РК
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Сармат МБР
Циркон-С 3М22
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