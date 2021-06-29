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Российская газета

Модернизированные Т-72М1 в Ираке получили пулеметы ДШК

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Источник изображения: youtube.com

В минувшую субботу на одной из военных баз в провинции Дияла в Ираке состоялся парад Сил народного ополчения в честь семилетия их образования.

На торжественном мероприятии были задействованы образцы буксируемой артиллерии - 152-мм гаубицы Д-20, 130-мм пушки М-46, а также многочисленные реактивные системы залпового огня: как самодельные, так и поставленные Ираном 122-мм Raad-24.

Колесную бронетехнику представляли американские бронеавтомобили Humvee, LT-79 и Toufan иранского производства.

Впервые в истории иракских парадов показали модернизированные Т-72М1. Если в середине мая был представлен первый образец, то в настоящее время, по некоторым данным, при помощи иранских специалистов, доработаны уже семь таких машин.

Они получили новую динамическую защиту башни и корпуса, усовершенствованные прицелы, средства связи, измененные гусеничные ленты и более мощные двигатели.

Правда, удивляет, что в качестве зенитных использованы не привычные 12,7-мм "Утес", а более старые пулеметы ДШК. По всей видимости, у ополченцев имеется дефицит НСВТ. Вместе с модернизированными машинами проехала также пара Т-72С.

Более многочисленной оказалась колонна средних танков, которая формировалась из советских Т-55, китайских Тип 59 и Тип 69, всего она включала почти два десятка единиц.

В одном строю также проехали БМП-1 с новыми башнями, имеющими одноствольные 23-мм пушки, спаренные ЗУ-23-2, а также ставшие довольно-таки редкими в Ираке БМП-2.



Алексей Брусилов

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Страны
Ирак
Иран
Китай
США
Продукция
HMMWV
M-46
Type 59
БМП-1
БМП-2
Т-55
Т-72
Т-72Б
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