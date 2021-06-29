В горное соединение ЦВО поступила партия новых автомобилей "Урал Торнадо-У"

ЦАМТО, 28 июня. Новейшие бронированные автомобили "Урал Торнадо-У" поступили в горное соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Республике Тыва.

Партия из семи автомобилей с усиленным бронированием кабины поступила на подконтрольную эксплуатацию, после которой данные образцы пополнят парк боевых машин соединения.

В ближайшее время военные водители приступят к обкатке техники на полигоне Кара-Хаак, где в ходе занятий по боевой подготовке в различных погодных условиях отработают вождение по пересеченной местности.

"Торнадо-У" с колесной формулой 6х6 создан на базе платформы "Урал-6370". Его грузоподъемность составляет 16 т, полная масса – 30 т. Автомобиль оснащается дизельным рядным шестицилиндровым многотопливным двигателем мощностью 440 л.с. Максимальная скорость – 100 км/ч. Дорожный просвет – 400 мм. Машина способна преодолевать подъем до 60 град., брод глубиной 1,8 м. Запас хода по топливу – около 1000 км.

Одной из главных особенностей машины является кабина: она капотная, каркасно-панельная, трехместная, оборудована системами вентиляции, отопления и кондиционирования. Имеется возможность установки на кабину комплекта дополнительной защиты – брони пятого класса защиты, которая способна выдержать попадание бронебойных пуль калибра 7,62 мм, выпущенных из АКМ с расстояния 5-10 м, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.