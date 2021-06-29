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ЦАМТО

Госдеп США одобрил потенциальную поставку Филиппинам ПКР AGM-84L-1 "Гарпун" Блок.2

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AGM-84L
AGM-84L HARPOON Block II.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 28 июня. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Филиппинам в рамках программы "Иностранные военные продажи" авиационных противокорабельных ракет (ПКР) AGM-84L-1 "Гарпун" Блок.2 и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость поставки может составить 120 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности потенциальной сделки 24 июня.

Правительство Филиппин обратилось к США с запросом о продаже 12 ракет воздушного базирования AGM-84L-1 "Гарпун" Блок.2, двух учебных ракет ATM-84L-1 "Гарпун" Блок.2. Запрос также включает контейнеры, запасные части и агрегаты, вспомогательное и испытательное оборудование, техническую документацию, оборудование для обучения, инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны подрядчика и правительства США, а также другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, и повысит уровень обороноспособности стратегического партнера в Юго-Восточной Азии.

В уведомлении отмечается, что поставка запрошенных ПКР повысит совместимость ВС Филиппин с ВС США и других союзных государств в данном регионе мира и позволит ВС Филиппин противостоять существующим и перспективным угрозам, предоставляя гибкие решения для усиления существующей наземной и противовоздушной обороны. ВВС Филиппин смогут модернизировать свои истребители для обеспечения безопасности на море. Это, в частности, предоставит ВВС возможность использовать ракету для противодействия или сдерживания агрессии на море, предотвращения блокад и атак с моря. ВС Филиппин не испытают затруднений при принятии ракет на вооружение.

Основным подрядчиком выбрана корпорация Boeing.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Страны
США
Филиппины
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
Boeing
Проекты
Военные учения
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