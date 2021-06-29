В "МВМС-2021" приняли участие 27 официальных делегаций из 25 государств

ЦАМТО, 28 июня. В Санкт-Петербурге 27 июня завершил свою работу X Международный военно-морской салон, являющийся одной из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения.
Результаты проведения салона свидетельствуют о его высокой востребованности со стороны предприятий морской отрасли. Вновь подтвержден высокий статус события и его место в мировой системе выставок вооружения и техники.
Участниками экспозиции "МВМС-2021" стали 285 предприятия из 13 стран, из них 13 – иностранные компании. Экспозиция "МВМС-2021" разместилась на 13000 кв.м на территории конгрессно-выставочного центра "ЭКСПОФОРУМ".
Среди участников были представлены все ведущие предприятия морской отрасли России. Значительные площади экспозиции заняли производители судового комплектующего оборудования, приборов, электронных компонентов, информационных технологий и продукции двойного назначения.
В демонстрационном разделе у причалов морского порта "Пассажирский порт Санкт-Петербург" ("Морской фасад") были представлены корабли, катера и суда из состава Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России. В том числе:
дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург";
дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский";
фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов";
корвет проекта 20380 "Гремящий";
малый ракетный корабль проекта 21631 "Зеленый дол";
малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово";
противоминный корабль базовой зоны проекта 12700 "Владимир Емельянов";
патрульный катер проекта 03160 "П-461"
большой гидрографический катер проекта 19920 "Евгений Гницевич";
малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков";
десантный катер на воздушной каверне проекта 21820 "Мичман Лермонтов";
быстроходный десантный катер на воздушной каверне проекта 11770 "Д-1441" "Алексей Баринов";
катер специального назначения проекта 21980 "Нахимовец";
морской буксир проекта 02790 "МБ-96";
пограничный сторожевой катер 2 ранга проекта 12200 ПСКа-309;
пограничный сторожевой катер 2 ранга проекта 12150 ПСКа-625;
пограничный сторожевой катер на воздушной подушке проекта А25 ПСКа ВП-605.
В "МВМС-2021" приняли участие 27 официальных делегаций из 25 государств, были представлены практически все страны, занимающиеся производством и эксплуатацией морской техники.
Проведено более 100 официальных переговоров с участием главнокомандующего ВМФ России, должностных лиц ФСВТС России, представителей АО "Рособоронэкспорт", АО "ОСК" и других ведущих компаний.
АО "Рособоронэкспорт" в рамках Х Международного военно-морского салона представил иностранным партнерам лучшие образцы и новинки российского кораблестроения. Компания прорабатывает поставку кораблей проекта "Каракурт-Э" в шесть стран, а береговым комплексом "Рубеж-МЭР" предметно интересуются восемь иностранных заказчиков.
Портфель заказов на поставку военно-морской техники на сегодняшний день у компании составляет около 5,5 млрд. долл. Он включает в себя поставку кораблей и подводных лодок, вооружения к ним, а также инфраструктурные проекты.
Как было заявлено "МВМС-2021", АО "ОСК" передаст Военно-морскому флоту РФ семь новых боевых кораблей в текущем году. Еще три корабля корпорация передаст флоту после ремонта и модернизации.
В рамках деловой программы "МВМС-2021" состоялось 27 мероприятий конгрессно-делового характера, в том числе четыре научные конференции:
- XI Международная конференция "Военно-морской флот и судостроение в современных условиях" NSN’2021
- XXI Международная научно-практическая конференция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК "Информационные технологии в судостроении-2021";
- PLM-ФОРУМ-2021 "Управление жизненным циклом изделий судостроения. Информационная поддержка";
- VI Международная научно-практическая конференция "Имитационное и комплексное моделирование морской техники и морских транспортных систем" (ИКМ МТМТС-2021).
Работу салона освещали 548 журналистов из 124 средств массовой информации, в том числе 14 иностранных из 7 стран.
Программа основных мероприятий "МВМС-2021", учитывающая ряд ограничений по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, выполнена.
Результаты салона свидетельствуют, что российские и зарубежные предприятия ведут активную маркетинговую политику, направленную на расширение своего участия в международной кооперации, связанной с разработкой и производством таких сложных технических систем как боевые корабли.
Международный военно-морской салон продолжает развиваться и совершенствоваться, доказывая свою высокую эффективность и востребованность, говорится в сообщении Оргкомитета "МВМС-2021".