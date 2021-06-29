В "МВМС-2021" приняли участие 27 официальных делегаций из 25 государств

ЦАМТО, 28 июня. В Санкт-Петербурге 27 июня завершил свою работу X Международный военно-морской салон, являющийся одной из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения.

Результаты проведения салона свидетельствуют о его высокой востребованности со стороны предприятий морской отрасли. Вновь подтвержден высокий статус события и его место в мировой системе выставок вооружения и техники.

Участниками экспозиции "МВМС-2021" стали 285 предприятия из 13 стран, из них 13 – иностранные компании. Экспозиция "МВМС-2021" разместилась на 13000 кв.м на территории конгрессно-выставочного центра "ЭКСПОФОРУМ".

Среди участников были представлены все ведущие предприятия морской отрасли России. Значительные площади экспозиции заняли производители судового комплектующего оборудования, приборов, электронных компонентов, информационных технологий и продукции двойного назначения.

В демонстрационном разделе у причалов морского порта "Пассажирский порт Санкт-Петербург" ("Морской фасад") были представлены корабли, катера и суда из состава Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России. В том числе:

дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург";

дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский";

фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов";

корвет проекта 20380 "Гремящий";

малый ракетный корабль проекта 21631 "Зеленый дол";

малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово";

противоминный корабль базовой зоны проекта 12700 "Владимир Емельянов";

патрульный катер проекта 03160 "П-461"

большой гидрографический катер проекта 19920 "Евгений Гницевич";

малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков";

десантный катер на воздушной каверне проекта 21820 "Мичман Лермонтов";

быстроходный десантный катер на воздушной каверне проекта 11770 "Д-1441" "Алексей Баринов";

катер специального назначения проекта 21980 "Нахимовец";

морской буксир проекта 02790 "МБ-96";

пограничный сторожевой катер 2 ранга проекта 12200 ПСКа-309;

пограничный сторожевой катер 2 ранга проекта 12150 ПСКа-625;

пограничный сторожевой катер на воздушной подушке проекта А25 ПСКа ВП-605.

В "МВМС-2021" приняли участие 27 официальных делегаций из 25 государств, были представлены практически все страны, занимающиеся производством и эксплуатацией морской техники.

Проведено более 100 официальных переговоров с участием главнокомандующего ВМФ России, должностных лиц ФСВТС России, представителей АО "Рособоронэкспорт", АО "ОСК" и других ведущих компаний.

АО "Рособоронэкспорт" в рамках Х Международного военно-морского салона представил иностранным партнерам лучшие образцы и новинки российского кораблестроения. Компания прорабатывает поставку кораблей проекта "Каракурт-Э" в шесть стран, а береговым комплексом "Рубеж-МЭР" предметно интересуются восемь иностранных заказчиков.

Портфель заказов на поставку военно-морской техники на сегодняшний день у компании составляет около 5,5 млрд. долл. Он включает в себя поставку кораблей и подводных лодок, вооружения к ним, а также инфраструктурные проекты.

Как было заявлено "МВМС-2021", АО "ОСК" передаст Военно-морскому флоту РФ семь новых боевых кораблей в текущем году. Еще три корабля корпорация передаст флоту после ремонта и модернизации.

В рамках деловой программы "МВМС-2021" состоялось 27 мероприятий конгрессно-делового характера, в том числе четыре научные конференции:

- XI Международная конференция "Военно-морской флот и судостроение в современных условиях" NSN’2021

- XXI Международная научно-практическая конференция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК "Информационные технологии в судостроении-2021";

- PLM-ФОРУМ-2021 "Управление жизненным циклом изделий судостроения. Информационная поддержка";

- VI Международная научно-практическая конференция "Имитационное и комплексное моделирование морской техники и морских транспортных систем" (ИКМ МТМТС-2021).

Работу салона освещали 548 журналистов из 124 средств массовой информации, в том числе 14 иностранных из 7 стран.

Программа основных мероприятий "МВМС-2021", учитывающая ряд ограничений по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, выполнена.

Результаты салона свидетельствуют, что российские и зарубежные предприятия ведут активную маркетинговую политику, направленную на расширение своего участия в международной кооперации, связанной с разработкой и производством таких сложных технических систем как боевые корабли.

Международный военно-морской салон продолжает развиваться и совершенствоваться, доказывая свою высокую эффективность и востребованность, говорится в сообщении Оргкомитета "МВМС-2021".