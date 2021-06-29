День (Украина): Азербайджан российской тревоги. Поворот Баку в сторону НАТО напугал Кремль

Новости с Южного Кавказа неприятны для Москвы, а значит, приятны для украинского обозревателя, наблюдающего дрейф бывших советских республик от России и ослабление ее влияния в регионе. Особо заинтересовала его новость о возможной турецкой базе в Азербайджане. И раз вступление в НАТО Украине не светит, а Вашингтон не готов предложить Киеву статус союзника, то Зеленскому нужно умерить аппетиты и податься хотя бы в вассалы Анкары.

Довольно неприятные новости для Москвы приходят с Южного Кавказа. Уже во время войны за Нагорный Карабах обозначилось усиление влияния Турции в южнокавказском мягком подбрюшье России. Также было очевидно, что в ближайшее время последует продолжение существенного геополитического и военно-стратегического разворота государств этого важного региона.

Грузия давно дрейфует в западном направлении. Все попытки России помешать или хотя бы затормозить этот процесс оказались безуспешными. Более того, по мере усиления российского давления дрейф ускорялся настолько, что вопрос получения Грузией ПДЧ стал на повестке дня.

С Арменией тоже не все гладко. Российская двойственная политика в период карабахской войны существенно усилила антироссийские настроения, что в значительной мере сказалось на результатах недавних парламентских выборов. Внешне премьер-министр Никол Пашинян не демонстрирует движения в сторону от Москвы, но определенные настораживающие Кремль шаги, в первую очередь по ограничению всевластия российских монополий в энергетической сфере предпринимает. Последствия таких шагов во внешней политике легко прогнозируются.

И, наконец, Азербайджан. Баку не предпринимает откровенно антироссийских шагов, но все сильнее сближается с Турцией. Подтверждением служит подписанная в Шуше президентами Эрдоганом и Алиевым декларации о союзнических отношениях стран. В тексте говорится, что в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства две страны будут действовать совместно. Там же говорится о продолжении совместных усилий "по модернизации вооруженных сил двух братских стран".

Как сказал Алиев, "подписанное соглашение имеет историческое значение". Он пояснил, что в соглашении идет речь о всех направлениях сотрудничества Баку и Анкары. "В этой декларации затронуты вопросы всех областей. В том числе вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере".

Далее последовало выступление Эрдогана в азербайджанском парламенте, где он прямо заявил о возможности создания турецкой военной базы на территории Азербайджана.

Эрдоган сказал, что по вопросу базы он будет консультироваться с Путиным. Как передает телеканал NTV, после возвращения в Анкару турецкий президент, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что "это (создание базы - прим. авт.) не выходит за рамки положений (декларации в Шуше - прим. авт.). Развитие этого вопроса возможно. Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. И в ходе наших переговоров она тоже может реализовываться по-своему".

Однако в Москве не успокоились. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Москва следит за информацией о возможном создании турецкой военной базы в Азербайджане. "Безусловно, это вопрос нашего пристального внимания".

Крайнюю степень раздражения высказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Отвечая на вопрос о базе в Азербайджане, он заявил, что слухи не комментирует. Ничего себе слухи в виде официального заявления турецкого президента.

Вопрос военного присутствия Турции в Азербайджане распадается на две составляющие. Фактически турецкие военные и авиация уже присутствуют в стране, но либо в виде инструкторов, либо на основе ротации при проведении, надо сказать, довольно частых военных учений. В каком-то смысле это можно считать базами, так такая практика, так или иначе, требует создания соответствующей инфраструктуры.

С другой стороны, в создании полноценной турецкой базы нет особой военной необходимости. Армения по понятным причинам воевать в обозримой перспективе не будет, Россия тоже. Угроз от других соседей тоже нет.

Юридическая сторона тоже не в пользу создания базы. Конституция Азербайджана запрещает размещение иностранных баз на территории страны. Это положение можно изменить, но процесс это далеко не такой простой даже с учетом азербайджанских реалий.

По большому счету Москву беспокоит не столько вопрос базы, сколько общий сдвиг Баку в сторону Анкары и последующее за этим ослабление российского влияния в регионе, который Москва привыкла считать своим.

И еще одно. Напрягает Кремль тот факт, что он ничего не может противопоставить такому сдвигу в азербайджанской политике и реальным усилением роли Турции не только на Южном Кавказе, но также в Центральной Азии.

Отсюда истерические заявления российских парламентариев, которые высказывают то, что официальная Москва предпочитает до какого-то времени не говорить.

Как заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин, "С того момента, как Азербайджан совместно с турецкой армией воевали против члена ОДКБ, Баку фактически можно считать членом НАТО. Юридически же это вопрос времени, это все будет оформлено…. Азербайджан нацелен на сближение с НАТО через Турцию, а Армения является членом ОДКБ. Мягко говоря, нейтральная позиция России позволяет Турции в лице Эрдогана как старейшему члену НАТО делать подобные заявления. Причем Москва имеет базу на территории Армении, и не имеет такой в Азербайджане".

Его коллега по комитету Виктор Заварзин отмечает, что возможное появление военной базы Турции в Азербайджане де-факто можно будет считать расширением НАТО.

Полемика вокруг возможной турецкой базы в Азербайджане может быть использована в подготовке визита Зеленского в США.

Стоит рассмотреть два аспекта.

Вступление в НАТО откладывается, по всей видимости, в долгий ящик. Берлин, Париж и ряд других столиц страдают мюнхенским синдромом, и их собственная история ничему не учит. При таком развороте событий следует поставить на повестку дня более достижимые варианты.

Первый. Отложить безуспешные попытки получить ПДЧ при сохранении и ускорении курса на реформирование армии и страны, усилении военно-технического сотрудничества с Альянсом, а сосредоточиться на получении статуса союзника США вне НАТО. Все равно в организации главный военный компонент все-таки американский и мы можем многое получить от Вашингтона по всему спектру вопросов безопасности и обороны. В случае получения такого статуса натовские осторожные могут изменить свою позицию и многие проблемы с получением ПДЧ снимутся.

Второй. Если Вашингтон не будет готов предоставить Украине такой статус, то стоит присмотреться к варианту более тесного военно-технического и политического сотрудничества с Турцией. По ряду причин в Анкаре могут пойти на такой шаг.

При этом не следует зацикливаться на разговорах о консультациях Турции и России по тем или иным вопросам. Достаточно вспомнить, что требования Лаврова, высказанные в интервью газете "Аргументы и факты", к Турции прекратить поставки БПЛА "Байрактар" Украине в Анкаре были проигнорированы, а на настояния российской стороны ответили по типу, с кем хотим с теми торгуем и ведем военно-техническое сотрудничество.

Определенный поворот в турецкую сторону будет дополнительным аргументом для украинских дипломатов в сложных переговорах с нашими западными партнерами.

Судя по всему, Байден с Путиным либо договорился в Женеве, либо о чем-то серьезно предупредил. Многое из этого прояснится по результатам визита Зеленского в Вашингтон.

Юрий Райхель