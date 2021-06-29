Путин уверен, что все выпускники военных вузов будут действовать в интересах Родины

Владимир Путин в понедельник, 28 июня, в Большом Кремлевском дворце встретился с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии.

По традиции мероприятие прошло в Большом Кремлевском дворце. Но из-за эпидемии коронавируса в этом году прием был отменен.

"Вы прошли достойную профессиональную школу, блестяще, на отлично завершили учебу и, уверен, готовы решать самые ответственные задачи, которые подчинены главной цели - обеспечению безопасности России, защите мирной жизни, прав и свобод наших граждан", - заявил российский президент, обращаясь к выпускникам.

Путин отметил, что к выпускникам учебных заведений правоохранительных органов и специальных служб предъявляются самые высокие требования. "Вам предстоит встать рядом со своими товарищами, которые обеспечивают правопорядок и спасают людей, участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий, ведут борьбу с преступностью и коррупцией, терроризмом, защищают страну, наш народ от внутренних и внешних угроз", - рассказал о задачах президент.

Он выразил уверенность, что все выпускники военных вузов будут действовать на благо Родины. "Уверен, все вы, каждый на своем посту, будете действительно профессионально, решительно и твердо действовать в интересах Родины - так, как вас учили ваши наставники, преподаватели и командиры", - сказал президент.

Путин также пожелал военным выпускникам быть достойными предков, которые с честью служили Родине. Он отметил, что на стенах Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца, где проходит мероприятие, размещены названия подразделений и фамилии наиболее отличившихся воинов. "Люди, которые служили в этих частях, шли на подвиг в интересах России, не думали о том, что их имена или названия их частей будут навечно занесены в одном из кремлевских залов на стены. Конечно, нет. Они исходили из того, что им предоставлена великая честь послужить Родине. Будьте достойны этой чести, достойны наших предков", - напутствовал российский президент.

Айсель Герейханова