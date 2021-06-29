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Газета.ru

"Бонус для Украины от НАТО": в Черном море начались учения Sea Breeze 2021

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Многонациональные учения Sea Breeze
Многонациональные учения Sea Breeze.
Источник изображения: РИА «Новости»

В Черном море стартовали крупнейшие по числу стран учения Sea Breeze

Многонациональные учения Sea Breeze 2021 начались в понедельник в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. Военный обозреватель «Газеты.Ru» разбирался с сутью этого мероприятия.

В учениях Sea Breeze 2021, стартовавших 28 июня, принимают участие военнослужащие 32 стран и задействованы около 5 тыс. бойцов и командиров, 32 корабля, 40 самолетов и более 100 единиц автомобилей и боевых бронированных машин. СМИ отмечают, что нынешние учения станут самыми масштабными по количеству участвующих стран за всю историю проведения этих маневров.

Активная фаза маневров пройдет в два этапа. На первом будут отрабатываться развертывание пунктов управления и связи, планирование операции, формирование отрядов боевых кораблей и перебазирование авиации на аэродромы рассредоточения.

Второй этап включает в себя огневое поражение надводных и подводных кораблей противника, организацию противовоздушной и противолодочной обороны.

Предполагается высадка морского десанта для совместных действий Сил специальных операций США с сухопутными войсками ВСУ на территории Украины. Этот этап учений планируется осуществить на полигонах в Херсонской и Николаевской областях.

Чтобы понять масштаб и размах учений Sea Breeze-2021, надо сравнить их с показателями других мероприятий боевой и оперативной подготовки как в Вооруженных силах России (СССР), так и ОВС НАТО.

Учения на практике бывают весьма разными - как по масштабам, так и по составу привлекаемых сил и средств. Это могут быть маневры, командно-штабные и штабные учения, оперативные учения, мобилизационные и специальные учения - по разведке, радиоэлектронной борьбе) и маскировке, тыловому и техническому обеспечению и прочие.

Учения Sea Breeze проходят ежегодно, начиная с 1997 года, в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в обороне между минобороны Украины и США.

В основном, территорией для проведения учений служит Черное море и полигоны на юге Украины. По количеству привлекаемых сил и средств эти учения исключительно тактического уровня.

Ставить в один ряд по показателям и характеристикам украинские учения и крупнейшие мероприятия оперативной подготовки Советской армии и ВМФ, а также аналогичных мероприятий Североатлантического альянса более чем некорректно. Тут важно понять масштаб и соотношение сил. К примеру, наиболее масштабными учениями времен Советской армии и ВМФ считаются «Запад-81» и «Океан».

«Запад-81» - кодовое название оперативно-стратегических учений армии и флота СССР и стран Варшавского договора, проходивших с 4 по 12 сентября 1981 года на территории Белорусского, Киевского и Прибалтийского военных округов, а также в акватории Балтийского моря. По оценке специалистов, являются одними из крупнейших оперативно-стратегических учений в истории советских Вооруженных сил.

По своим масштабам учения «Запад-81» сопоставимы лишь с крупными операциями времен Великой Отечественной войны.

Маневры «Океан» проводились в апреле-мае 1970 года с огромным размахом. Это были первые маневры отечественного флота, которые распространились практически на весь Мировой океан.

Всего в удаленных морях и океанах было развернуто до 80 подводных лодок, 84 крупных надводных корабля океанской и дальней морской зоны, 45 вспомогательных судов. Подводными лодками и надводными кораблями было выполнено около 1000 боевых упражнений. Из них: 64 ракетные, 430 артиллерийские, 352 торпедные стрельбы, 84 глубинных бомбометания, 75 минных постановок. При этом было применено 416 торпед, 68 ракет, 298 мин. В четырех десантах было высажено свыше 2500 морских пехотинцев и более 420 единиц боевой техники, в том числе около 90 танков и свыше 200 артустановок и БТР.

От Дальней авиации в маневрах «Океан» приняли участие восемь полков стратегических самолетов с ресурсом 14 полковых вылетов. Участвовавшая в маневрах дальняя авиация произвела свыше 5,5 тыс. самолетовылетов, совершая часть полетов с дозаправкой в воздухе на дальность более 7 тыс. км. За это время осуществлено 752 заправки самолетов в воздухе с передачей им 4 тыс. т горючего.

Не отставали в этом плане от СССР и государства-участники блока НАТО. К примеру, самыми масштабными стали учения объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса REFORGER-88, в ходе которых в Германии была развернута 125-тысячная группировка войск.

Современная Российская армия и флот после длительного перерыва начинают подтягиваться по показателям и характеристикам к учениям типа «Запад-81». В частности, в маневрах «Восток-2014» приняли участие 155 тыс. военнослужащих, около 8 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе более 4 тыс. боевых бронированных машин, 632 самолета и вертолета, 84 корабля.

В маневрах «Центр-2019» приняли участие около 128 тыс. военнослужащих из восьми стран - России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. На мероприятиях было задействовано более 20 тыс. единиц военной техники, около 600 летательных аппаратов.

В стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» были задействованы около 80 тыс. человек, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 250 танков, а также до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

На этом фоне показатели Sea Breeze-2021 не выглядят столь впечатляющими. Однако и недооценивать эти мероприятия боевой подготовки не стоит. Начиная с 2005 года вооруженные силы Украины ежегодно принимают участие в пяти-шести учениях со странами НАТО.

Несмотря на то что большинство учений носят исключительно тактический характер и в них задействованы незначительные по численности и боевому составу воинские контингенты, рассматривать их надо исключительно с точки зрения движения Украины в сторону НАТО. И мероприятия в рамках Sea Breeze-2021 также следует оценивать только как очередной шаг к подготовке к вступлению Украины в ряды Североатлантического альянса.

В Киеве уже немало сделано для того, чтобы приблизиться к стандартам НАТО: Украина изменила свою Военную доктрину, переформатировала практически все боевые и общевоинские уставы, систему боевого управления, воинские звания (начиная от высшего офицерского состава и заканчивая младшими командирами) и многое другое. В этом плане в вооруженных силах Украины идет планомерная и поступательная работа.

При этом не все на Украине считают, что нынешний учения следует рассматривать как очередной шаг на пути вступления в НАТО. Наоборот, генерал-майор СБУ Василий Вовк в эфире телеканала «Наш» заявил, что участие Киева в Sea Breeze - это «бонус» за отказ в принятии в Североатлантический альянс.

«Лучше бы они действительно дали четкий ответ относительно НАТО и, возможно, нам тогда не нужны были бы эти учения, потому что учения - это не война. Это не приведет к тому, что те, кто участвует в учениях, будут вместе с Украиной принимать участие в боевых действиях против России», - сказал Вовк.

В то же время, у Москвы нет точной информации, как именно строится разговор Киева и Вашингтона относительно перспектив вступления Украины в НАТО. Об этом ранее в интервью телеканалу «Россия 1» заявил президент России Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что не разделяет позицию тех, кто посмеивается над возможностью вступления Украины в альянс, поскольку никаких гарантий невступления Киева в организацию нет.

«По поводу вступления Украины в НАТО: да, я знаю и вижу комментарии наших обозревателей, вижу реакцию наших СМИ, наших политиков. Все так немножечко посмеиваются над [президентом Украины Владимиром] Зеленским, мол, все это болтовня и ничего не будет. У меня другое мнение. Я уже говорил, как произошло расширение НАТО, и уже сказал, что нас никто не спрашивал», - заявил Путин.

Вступление Украины в ряды Североатлантического альянса радикально переформатирует военно-политическую обстановку для России на Юго-Западном стратегическом направлении.

Наконец, что касается возможных инцидентов в ходе учения Sea Breeze-2021, то есть основания полагать, что после случая с британским эсминцем Defender их не будет. С российской стороны более чем ясно была продемонстрирована решимость применить оружие по нарушителям государственной границы в любой из сред.


Михаил Ходаренок

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