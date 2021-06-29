Морская пехота США вооружится «Томагавками»: это будет гибридный ответ на российские «Калибры» в Европе (Defense Express, Украина)

Корпус морской пехоты США получит несвойственную для себя систему вооружений — модернизированные ракеты Tomahawk. При этом, по утверждению украинского автора, у США не только появится новый козырь в противостоянии с Кремлем, но и разместить ракеты можно будет в обход воли ведущих стран Евросоюза, не желающих усиливать градус эскалации с Кремлем.

Российская Федерация на данный момент ввела в строй суммарно уже двенадцать малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М" и проекта 22800 "Каракурт", главное вооружение которых - восемь ракет комплекса "Калибр" с дальностью стрельбы до трех тысяч километров.

Такого типа корабли были правильной и удачной попыткой обойти политические ограничения на размещение крылатых ракет средней дальности в Европе. Но теперь, кажется, США нашли свой гибридный ответ на российские плавбатареи с "Калибрами".

Как пишет портал Naval News, в бюджетном запросе на 2022 финансовый год Корпус морской пехоты США заложил девяносто шесть миллионов долларов на покупку сорока восьми крылатых ракет Tomahawk в наземной версии. Известны некоторые детали этого события.

Морская пехота США хочет приобрести именно модернизированные ракеты Tomahawk Block V, такие ракеты американские ВМС начали получать в марте 2021 года. Заявленная цель покупки - мол, Корпус морской пехоты США хочет получить "компактное ракетное оружие", которое можно поставить на суше или на палубе универсального десантного корабля с целью потопления крупных кораблей противника.

Но нюанс в том, что американские морпехи хотят получить крылатые ракеты с боевыми частями TLAM, имеющие довольно разную комплектацию и нацеленные больше на поражение именно наземных целей.

Например, в варианте TLAM-C/E боевая часть "Томагавка" - это фугасная боеголовка массой четыреста пятьдесят три килограмма, а вот в версии TLAM-D - это кассетная боевая часть, состоящая из ста шестидесяти шести суббоеприпасов BLU-97.

Tomahawk для морской пехоты США будет размещаться на шасси Medium Tactical Vehicle Replacement - то есть это тягач и прицеп, на котором будут установлены четыре "приземленные" пусковые ячейки из состава вертикальной пусковой установки Mk41 VLS.

Именно эта установка чаще всего используется на кораблях американского флота, и именно такой установкой оснащены эсминцы типа Arley Burke, вооруженные сразу девяносто восемью ракетами Tomahawk.

В каком формате будут применяться ракеты Tomahawk в наземной версии?

Представители Корпуса морской пехоты говорят, что планируют проводить эксперименты и на основании этого определить, как лучше - ставить пусковые установки "Томагавк" на вертолетных палубах УДК и именно оттуда проводить пуски, или же доставлять эти ракетные комплексы десантными кораблями в определенный район и уже с суши производить стрельбу.

Американские военные не спешат утверждать, что их "Томагавки" в наземной версии для Корпуса морской пехоты будут применяться исключительно в Тихоокеанском регионе для противостояния с Китаем.

Поэтому, соответственно, можем сделать вывод, что США планируют размещать "Томагавки" своего КМП (Корпус морской пехоты США) в том числе в Европе для сдерживания РФ и защиты стран Балтии или Черноморского региона.

Для размещения комплексов морской пехоты с крылатыми ракетами не нужно будет строить долговременные наземные сооружения, а размещать такие комплексы в Европе можно будет в обход воли ведущих стран Евросоюза, которые не желают усиливать градус эскалации с Кремлем.

Проведенная в заголовке в начале этой статьи параллель с российским корабельным комплексом "Калибр" является вполне верной, ибо для конкуренции с комплексом "Искандер" армия США вооружается другой системой - Precision Strike Missile, которая должна иметь дальность стрельбы до пятисот километров.

Иван Киричевский