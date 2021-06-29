Войти
ИноСМИ

Морская пехота США вооружится «Томагавками»: это будет гибридный ответ на российские «Калибры» в Европе (Defense Express, Украина)

248
0
0
Запуск ракеты "Томагавк" из установки Mark 41
Запуск ракеты "Томагавк" из установки Mark 41.
Источник изображения: В© U.S. Navy

Корпус морской пехоты США получит несвойственную для себя систему вооружений — модернизированные ракеты Tomahawk. При этом, по утверждению украинского автора, у США не только появится новый козырь в противостоянии с Кремлем, но и разместить ракеты можно будет в обход воли ведущих стран Евросоюза, не желающих усиливать градус эскалации с Кремлем.

Российская Федерация на данный момент ввела в строй суммарно уже двенадцать малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М" и проекта 22800 "Каракурт", главное вооружение которых - восемь ракет комплекса "Калибр" с дальностью стрельбы до трех тысяч километров.

Такого типа корабли были правильной и удачной попыткой обойти политические ограничения на размещение крылатых ракет средней дальности в Европе. Но теперь, кажется, США нашли свой гибридный ответ на российские плавбатареи с "Калибрами".

Как пишет портал Naval News, в бюджетном запросе на 2022 финансовый год Корпус морской пехоты США заложил девяносто шесть миллионов долларов на покупку сорока восьми крылатых ракет Tomahawk в наземной версии. Известны некоторые детали этого события.

Морская пехота США хочет приобрести именно модернизированные ракеты Tomahawk Block V, такие ракеты американские ВМС начали получать в марте 2021 года. Заявленная цель покупки - мол, Корпус морской пехоты США хочет получить "компактное ракетное оружие", которое можно поставить на суше или на палубе универсального десантного корабля с целью потопления крупных кораблей противника.

Но нюанс в том, что американские морпехи хотят получить крылатые ракеты с боевыми частями TLAM, имеющие довольно разную комплектацию и нацеленные больше на поражение именно наземных целей.

Например, в варианте TLAM-C/E боевая часть "Томагавка" - это фугасная боеголовка массой четыреста пятьдесят три килограмма, а вот в версии TLAM-D - это кассетная боевая часть, состоящая из ста шестидесяти шести суббоеприпасов BLU-97.

Tomahawk для морской пехоты США будет размещаться на шасси Medium Tactical Vehicle Replacement - то есть это тягач и прицеп, на котором будут установлены четыре "приземленные" пусковые ячейки из состава вертикальной пусковой установки Mk41 VLS.

Именно эта установка чаще всего используется на кораблях американского флота, и именно такой установкой оснащены эсминцы типа Arley Burke, вооруженные сразу девяносто восемью ракетами Tomahawk.

В каком формате будут применяться ракеты Tomahawk в наземной версии?

Представители Корпуса морской пехоты говорят, что планируют проводить эксперименты и на основании этого определить, как лучше - ставить пусковые установки "Томагавк" на вертолетных палубах УДК и именно оттуда проводить пуски, или же доставлять эти ракетные комплексы десантными кораблями в определенный район и уже с суши производить стрельбу.

Американские военные не спешат утверждать, что их "Томагавки" в наземной версии для Корпуса морской пехоты будут применяться исключительно в Тихоокеанском регионе для противостояния с Китаем.

Поэтому, соответственно, можем сделать вывод, что США планируют размещать "Томагавки" своего КМП (Корпус морской пехоты США) в том числе в Европе для сдерживания РФ и защиты стран Балтии или Черноморского региона.

Для размещения комплексов морской пехоты с крылатыми ракетами не нужно будет строить долговременные наземные сооружения, а размещать такие комплексы в Европе можно будет в обход воли ведущих стран Евросоюза, которые не желают усиливать градус эскалации с Кремлем.

Проведенная в заголовке в начале этой статьи параллель с российским корабельным комплексом "Калибр" является вполне верной, ибо для конкуренции с комплексом "Искандер" армия США вооружается другой системой - Precision Strike Missile, которая должна иметь дальность стрельбы до пятисот километров.


Иван Киричевский

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Искандер
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
Евросоюз
Похожие новости
11.10.2019
США выводят из игры целый класс российских боевых кораблей
12.11.2018
Ядерный привет
29.10.2018
Carnegie Moscow Center (США): чем опасен для России выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности
21.09.2018
Еще полетаем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 04:24
  • 85
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 29.06 03:49
  • 41
Роль флота (и авианосцев) в современной войне и (войнах недалекого будущего) для России
  • 29.06 01:58
  • 2
На Украине заявили о превосходстве секретной «Ноты» над российской «Арматой»
  • 28.06 22:37
  • 2
В России назвали главную уязвимость подлодок
  • 28.06 21:06
  • 2
Российским «Калибрам» предрекли проигрыш
  • 28.06 19:56
  • 2
Спутник ВВС США размером с футбольное поле завершил работу
  • 28.06 19:30
  • 27
В Турции начнется строительство второго «Босфора»
  • 28.06 18:46
  • 54
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 28.06 17:38
  • 4
Раскрыты подробности «удара» Су-24М по британскому Defender в Черном море
  • 28.06 17:25
  • 165
Есть ли будущее у танков?
  • 28.06 13:46
  • 10
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 28.06 12:03
  • 37
Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации
  • 28.06 08:40
  • 29
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 28.06 05:27
  • 171
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 28.06 00:56
  • 67
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше