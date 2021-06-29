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ТАСС

Путин назвал современную армию России сплавом технологий, инноваций и знаний

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Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Президент считает, что ответственность командира в настоящее время многократно возрастает, необходима готовность постоянно учиться, помогать подчиненным осваивать новейшие образцы военной техники

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Современная российская армия является настоящим сплавом передовых технологий, инноваций и знаний, что делает особой роль и ответственность командиров. Об этом в понедельник заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов.

"Роль и ответственность командира сейчас многократно возрастают. Нужна не только основательная, фундаментальная теоретическая подготовка в области военной науки, но и готовность постоянно учиться самому, помогать подчиненным осваивать новейшие образцы военной техники, потому что современные вооруженные силы - это настоящий сплав передовых технологий, инноваций и знаний", - подчеркнул глава государства.

От командирского состава вооруженных сил напрямую зависит боеготовность воинских частей и соединений, отметил он. "Конечно, и всегда было так, но сегодня это особенно важно, - уверен Путин. - Ратное мастерство и воинский дух личного состава, умение действовать быстро, грамотно, четко и слаженно в современных условиях в значительной степени - с учетом новейшей техники - зависят от командира".

Президент обратил внимание на то, что его встреча с выпускниками военных вузов по традиции проходит в Большом Кремлевском дворце, хотя в условиях пандемии ее пришлось организовать без приема. "Но тем не менее в Георгиевском зале, зале русской воинской славы, мы чествуем лучших из лучших, выпускников вузов, академий Министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб", - заметил Путин.

Обращаясь к выпускникам, глава государства добавил, что они прошли достойную профессиональную школу, блестяще завершили учебу. Президент выразил уверенность, что они "готовы решать самые ответственные задачи, которые подчинены главной цели - обеспечению безопасности России, защите мирной жизни, прав и свобод граждан".

"Вы сделали свой выбор, свой выбор в жизни. Как и многие поколения сынов и дочерей Отечества посвятили себя ратной службе, работе на других направлениях, которые являются важнейшими для уверенного, стабильного развития страны и общества, - подчеркнул Путин. - Именно вам предстоит продолжать и укреплять легендарные традиции доблести и чести, мужества и патриотизма, которые во все времена служили ориентиром для нашего офицерского корпуса". "Эти заветы всегда берегли в армии и на флоте", - добавил он.

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Россия
Компании
МЧС
Персоны
Путин Владимир
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